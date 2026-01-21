Загинув колишній керівник “Укренерго” Олексій Брехт.

Він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій “Укренерго”.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.

З 05.09.2024 до 30.06.2025 за рішенням наглядової ради НЕК “Укренерго” він був т.в.о. голови правління компанії.

Професійну кар’єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

У 2011-2016 роках працював в НЕК “Укренерго”, де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю “Електричні станції” в Національному технічному університеті “Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”.

