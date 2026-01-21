20 січня під час моніторингу WIM-системи, розташованої на а/д М-14 км 126+562 (WIM 52), було помічено три вантажівки, які проїздили «рамку» з прихованими номерними знаками — 2 MAN та DAF.

Для встановлення вагових параметрів та перевірки документів водіям було запропоновано проїхати до найближчих пунктів ГВК.

Про результати повідомили в Укртрансбезпеці, передає Інше ТВ.

По одній вантажівці MAN – перевищення загальної маси +31,42% (55,2 т при дозволених 42 т); перевищення навантаження на строєну вісь +43% (32,89 т при дозволених 23 т). За вагове порушення штраф склав 51 000 грн., а оскільки перевізник не забезпечив водія необхідними документами — ще плюс 17 000 грн.

Водії вантажівки MAN2 та DAF відмовилися пройти вагову перевірку на пункті ГВК. За відмову від проходження габаритно-вагового контролю були оформлені акти на перевізників, а на водіїв складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Окремо було виявлено, що на другій вантажівці MAN присутній механізм, який водій використовував, щоб приховати номерний знак при проїзді WIMу, а у водія вантажівки DAF були відсутні документи на вантаж.

Загальна сума штрафних санкцій склала 188 700 грн.

Укртрансбезпека нагадує: понаднормове навантаження — це не лише порушення закону. Це руйнування доріг, високий ризик ДТП, небезпека для інших учасників руху та непередбачені фінансові витрати.

Як повідомляло Інше ТВ, Трьох порушників габаритно-вагових норм було виявлено на Миколаївщині – загальна сума штрафів перевищила 100 тис.грн. (ФОТО)