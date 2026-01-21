Прем’єр-міністр Кір Стармер звинуватив Дональда Трампа у спробі чинити тиск на Велику Британію з питань безпеки, що стало черговою ознакою того, як вимоги президента США щодо Ґренландії розколюють трансатлантичний альянс.

Про це пише Bloomberg.

У середу під час щотижневої сесії запитань у Палаті громад Стармер висловив одну з найжорсткіших на сьогодні критик на адресу найпотужнішого союзника Великої Британії. Британський прем’єр заявив депутатам, що критика Трампа щодо планів передачі суверенітету над спільною базою в Індійському океані була спрямована «винятково з метою чинити тиск на мене і Британію», аби змусити їх погодитися з прагненням США щодо Ґренландії.

«Він хоче, щоб я поступився своєю позицією, і я цього робити не збираюся», — сказав Стармер.

Трамп погрожував запровадити мита проти Великої Британії та інших європейських країн за те, що вони стали на бік Данії у протистоянні з його планами щодо Ґренландії. Цього тижня він також розкритикував угоду Британії про передачу суверенітету над островами Чагос, де розташована військова база Дієго-Гарсія, Маврикію — попри те, що раніше підтримував цю домовленість.

«Передача Великою Британією надзвичайно важливої землі є актом великої дурості й ще однією з дуже довгого переліку причин національної безпеки, чому Ґренландію необхідно придбати», — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Розворот у позиції Трампа стався після того, як Стармер різко відреагував на погрози президента США щодо нових мит проти Великої Британії та інших європейських країн через їхню підтримку територіальної цілісності Ґренландії, назвавши ці погрози «абсолютно неправильними».

Трамп оголосив про запровадження 10% мита на товари з восьми європейських країн, включно з Великою Британією, починаючи з 1 лютого. У червні вони зростуть до 25%, якщо не буде укладено угоди про «придбання Ґренландії» — напівавтономної території Данії, союзника по НАТО та члена ЄС.

Водночас Стармер намагався знизити напруженість, відкинувши ідею запровадження Британією дзеркальних мит у відповідь.

«Стрімко кидатися у торговельну війну за першої ж нагоди — означає завдати шкоди працюючим людям і бізнесу по всій країні», — сказав Стармер. «Саме тому я наполегливо працюю, щоб не допустити такого розвитку подій».

Хоча Стармер утримується від настільки ж різкої критики Трампа, як це роблять деякі європейські союзники, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, протягом останнього тижня він поступово посилює власні зауваження на адресу президента США. Такий відхід від попередньої тактики ввічливої риторики свідчить про те, що Трамп перейшов певну межу, і Велика Британія тепер вважає, що її інтересам краще служить більш рішучий опір.

Попередня дипломатія Стармера з Трампом інколи здавалася вигідною для Британії — вона допомогла домогтися кращих умов, ніж для Європейського Союзу, під час першого раунду мит Трампа, а також сприяла налагодженню відносин між президентом США та президентом України Володимиром Зеленським після їхньої гучної сварки в Овальному кабінеті торік.

Втім, це були лише незначні успіхи. Україна продовжує боротьбу в умовах холодної зими без жодних ознак швидкого завершення війни Росії, а прогрес щодо угоди, яку позиціонували як торговельну угоду між Великою Британією та США, схоже, зайшов у глухий кут.

Стармер також може бачити певну внутрішньополітичну вигоду в жорсткішій позиції щодо Трампа, який, згідно з опитуваннями, є непопулярним у Великій Британії. Прем’єр перебуває під сильним внутрішнім тиском через власні низькі рейтинги та зростання підтримки популістської партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем, що породжує чутки про можливий виклик його лідерству з боку конкурентів у Лейбористській партії.

Тривала міжнародна криза може змусити потенційних претендентів на його посаду замислитися. Водночас і сам Фарадж опинився в непростій ситуації: після тісного зближення з Трампом лідер Reform тепер стикається з питаннями, чи продовжить він підтримувати президента США, зважаючи на тиск, який той чинить на Британію.

