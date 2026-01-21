Сьогодні, 21 січня, приблизно о 13:50, в районі буд. № 98 на пр. Центральному, біля торговельно-розважального центру, у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Renault Sandero під керуванням 63-річного водія та жінки-пішохода, яка перетинала проїзну частини у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок автопригоди 79-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 050-013-01-48 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві на пішохідному переході насмерть збили жінку – кажуть, йшла на червоний сигнал світлофора (ФОТО)