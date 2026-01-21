Вчора, 20 січня, приблизно о 21:30, в районі буд. № 20 по вул. Генерала О. Алмазова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Kia Soul під керуванням 24-річного водія та жінки-пішохода, яка перетинала проїзну частину, попередньо, в межах пішохідного переходу на заборонений (червоний) сигнал світлофора.

Внаслідок автопригоди 64-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 099 – 725 – 23 – 00 або 102.

