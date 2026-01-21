Два джерела в уряді Канади повідомили France 24, що Канада вперше за останні 100 років на рівні моделі пропрацювала дії на випадок вторгнення військ Сполучених Штатів на свою територію, пише ЛБ.

Військові не розробляли оперативний план, а лише теоретично розглянули сценарій, за якого Дональд Трамп реалізує свої зазіхання на Канаду, яку він від час обрання президентом регулярно погрожував зробити “омріяним 51-им штатом”.

Посадовці дійшли висновку, що регулярних канадських сил недостатньо, щоб відбити напад. Так само бракує сучасного озброєння. США вистачить кількох тижнів або навіть днів для захоплення канадських стратегічних позицій.

Тому відповідь полягатиме у нетрадиційних методах ведення війни: засідках, диверсіях, раптових нападах і активному використанні безпілотників.

Канадське командування порівняло це з повстанською війною, яку вели бійці в Афганістані, чинячи опір спершу радянським, а згодом і американським солдатам.

В уряді переконані, що Дональд Трамп все ж не наважиться використати силу для приєднання Канади. У разі ж підготовки такої операції її ознаки важко буде приховати.