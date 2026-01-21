Вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих “плюсів”.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

-21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця.

Вночі побуде мороз, -10-17 градусів, завтра вдень вже якісь милосердніші -4-8, на півночі місцями до -10 градусів, а у південній частині навіть можливо близько нуля!

Вітер очікується південно-західний, південний і це вже вселяє надію.

У Києві найближчої ночі -12-14 градусів, завтра вдень -6-8 градусів. Без опадів. На дорогах ожеледиця.

Цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити.

Росія хоче позбавити нас усього світлого та теплого. Хоча й справді холодно і часто невесело, але часами все ж смішно – вони вирішили побороти весну та ще й коли? Напередодні потепління. Вже не так і далеко той час, коли атмосфера відправить зиму на реабілітацію до наступного року.