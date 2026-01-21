Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звернувся до жителів острова із закликом зробити запаси продуктів на п’ять днів. Про це пише Кореспондент.

“Застосування військової сили навряд чи можливо, але поки що це не виключено. Ми повинні бути готові до всього”, – сказав Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії створить робочу групу у складі представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до будь-яких збоїв у повсякденному житті.

Окрім цього, ведеться робота над розповсюдженням нових рекомендацій серед населення, зокрема і щодо запасу продуктів вдома на п’ять днів.