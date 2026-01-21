Президент Трамп вирушив до Давоса у вівторок, почуваючись більш упевненим, ніж будь-коли, у власній здатності формувати глобальні події та більш готовим залякувати й принижувати будь-кого, хто стане йому на заваді, пише Axios.

Останніми тижнями Трамп продемонстрував, що його вже не влаштовує просто домінування у США та в новинному циклі — він хоче домінувати у світі.

Трамп їде до Швейцарії після того, як пригрозив запровадити мита проти Данії та ще семи союзників по НАТО — усі вони направили невеликі підрозділи військ до Гренландії — якщо до 1 лютого не буде досягнуто угоди про передачу острова США.

Під час перебування в Давосі він оголосить про розширення повноважень своєї «Ради миру» щодо Гази за межі самого анклаву — крок, який деякі стривожені союзники розцінюють як спробу створити альтернативу Раді Безпеки ООН, де Трамп матиме єдине право вето.

«Рада миру не буде обмежена Газою. Це Рада миру для всього світу», — сказав Axios високопоставлений чиновник США.

«Президент зосереджений насамперед на нашій півкулі, але він дивиться на весь світ. Я б не сказав, що він зациклений на глобальному домінуванні. Він — “Америка понад усе”. А Америка й далі є світовим лідером», — додав чиновник.

Радники Трампа кажуть, що його особливо надихнуло швидке захоплення у Венесуелі Ніколаса Мадуро. «Ми затамували подих, але це безперечно ще більше розв’язало президенту руки для проєкції сили по всьому світу», — сказав один із провідних радників.

За ніч Трамп опублікував меми із заявами про Гренландію та Канаду, приватні текстові повідомлення від президента Франції Еммануеля Макрона та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також нові дописи з поясненнями, чому США повинні отримати Гренландію.

«Послання [в Давосі] — це те, наскільки неймовірно добре справи йдуть у нашій країні», — сказав Трамп журналістам.

Ще донедавна союзники США очікували, що головними заявами Трампа в Давосі стануть оголошення Ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Натомість напередодні його прибуття їм довелося в паніці готуватися, обговорюючи, як стримати кризу навколо Гренландії, що загрожує розколоти НАТО. Європейським чиновникам «довелося порвати тези про Україну й написати нові — про Гренландію», — сказав Axios український чиновник.

Трамп задав тон тижня, коли надіслав повідомлення прем’єр-міністру Норвегії, заявивши, що оскільки він не отримав Нобелівську премію, то більше не зосереджуватиметься насамперед на мирі. Пізніше США оформили цю записку на офіційному бланку та розіслали послам НАТО, про що першою повідомила PBS.

Високопосадовець Норвегії сказав, що Осло планувало зберегти це листування приватним і було здивоване тим, що Трамп поділився ним з іншими країнами.

Як реагують європейці

Європейці сигналізують, що готові відповісти, що може зробити тиждень у Швейцарських Альпах вкрай напруженим.

Країни ЄС розглядають можливість масштабного пакета дзеркальних мит. Тим часом Данія направляє додаткові війська до Гренландії.

У розмовах у перший день Давоса деякі учасники висловлювали скепсис щодо того, чи здатна Європа відповідати Трампу удар за ударом. «Я ставлю на слабку європейську стійкість», — пожартував один американський ветеран Давоса.

На різних панелях напередодні прибуття Трампа — жодна з яких не була присвячена арктичній безпеці — звучали зауваження й нервовий сміх щодо перспективи американського вторгнення.

Суперечка навколо Гренландії відсунула на другий план плани використати тиждень Давоса для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки й відбудови України.

Український чиновник сказав, що план підписання лідерами «плану процвітання» було скасовано. Американський чиновник заперечив, що дата була визначена, і зазначив, що план ще потребує доопрацювання.

Трамп усе ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але, за словами американського чиновника, проривів очікувати не варто.

Тим часом спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують у вівторок у Давосі зустрітися з російським представником Кирилом Дмитрієвим для обговорення України.

Дмитрієв та інші кремлівські посадовці в понеділок похвалили Трампа за його курс щодо Гренландії. Москва також заявила, що Трамп запросив президента Володимира Путіна приєднатися до Ради миру.

У четвер Трамп планує провести захід для запуску Ради, яку він очолить і яка офіційно має наглядати за відбудовою Гази.

Однак статут, підготовлений Білим домом, надає Трампу право вето на всі рішення.

«Це зовсім не те, на що ми підписувалися в Шарм-еш-Шейху», — сказав високопосадовець однієї з європейських країн, маючи на увазі саміт у Єгипті після оголошення припинення вогню в Газі.

Франція оголосила, що на цьому етапі не прийме запрошення Трампа приєднатися до Ради, а кілька інших європейських країн висловили глибокий скепсис. Водночас такі країни, як Марокко, Катар та Індонезія, погодилися долучитися.

Загалом Трамп запросив 58 лідерів, сказав високопосадовець США.

Трамп заявив журналістам, що «ніхто й так не хоче» Макрона, «бо він дуже скоро піде з посади». Він передбачив, що президент Франції приєднається, щойно «я запроваджу 200% мито на його вина й шампанське… хоча він і не зобов’язаний».

За кілька годин Трамп опублікував приватні текстові повідомлення, нібито від Макрона, в яких французький лідер писав: «Ми повністю узгоджені щодо Сирії. Ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш з Гренландією».

У цих повідомленнях Макрон запропонував саміт лідерів G7 у Парижі в четвер після Давоса «за участі українців, данців, сирійців і росіян на полях». Він також додав: «Давай повечеряємо разом у Парижі перед тим, як ти повернешся до США».

Далі Трамп заявив, що під час «дуже гарної» розмови з Рютте він погодився на «зустріч різних сторін» щодо Гренландії в Давосі. Він також оприлюднив улесливе повідомлення, в якому Рютте хвалив лідерство Трампа та заявляв, що «налаштований знайти шлях уперед щодо Гренландії».

Трамп може передумати?

У понеділок увечері Трамп подав сигнал про можливе пом’якшення тарифних погроз, заявивши журналістам, що країни, яким він погрожує митами, «надіслали до Гренландії лише кількох людей».

Проте пізніше він написав у Truth Social, що «вороття назад немає», опублікував зображення, на якому він встановлює американський прапор у Гренландії, і висміяв Велику Британію за «плани віддати» одну зі своїх заморських територій — Дієго-Гарсію.

Цей «акт ВЕЛИКОЇ ТУПОСТІ» є «ще однією з дуже довгого переліку причин національної безпеки, чому Гренландію потрібно придбати», — написав Трамп.

Високопосадовець США припустив, що учасникам щорічної зустрічі світової еліти варто підготуватися до образ, коли Трамп вийде на трибуну в середу.

«Так само, як він виступив в ООН і сказав: “Ви берете великі внески, займаєте купу нерухомості й насправді нічого не робите”, — приблизно те саме він, ймовірно, скаже про певну частину присутніх у Давосі».

«Він відчуває, що врегулював усі ці конфлікти — так, деякі з них знову загострюються — без ООН. Без будь-якої реальної допомоги з їхнього боку».

Щодо Ради миру, «я підозрюю, що він подасть її як противагу ООН», — сказав чиновник. — «Але з промовами Дональда Трампа ніколи не знаєш напевно, чого чекати, доки він її не виголосить».