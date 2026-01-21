Президент США Дональд Трамп заявив, що його головний страх – відмова НАТО від допомоги Сполученим Штатам у разі потреби. Однак Вашингтон надасть підтримку Альянсу, якщо знадобиться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив на брифінгу в Білому домі.

При цьому Трамп наголосив, що США витрачають на Альянс колосальні суми грошей.

“Мій головний страх, пов’язаний із НАТО, у тому, що ми витрачаємо на НАТО колосальні суми грошей. І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я дійсно сумніваюся, чи прийдуть вони на допомогу нам. Розумієте, я просто ставлю запитання. Просто кажу, так? Пам’ятаєте? Під час дебатів”, – заявив президент США.