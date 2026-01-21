Увечері 20 січня на маршруті Мехув — Сломники (залізнична лінія Варшава — Краків) зійшов із рейок поїзд.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, пише Громадське.

У потязі перебували приблизно 20 людей, але ніхто не постраждав.

Після інциденту було внесено зміни до руху, поїзди далекого прямування змінюють маршрути. Польська залізниця також запроваджує альтернативний автобусний маршрут.

Польська поліція виключила зовнішнє втручання: «Залізнична комісія, яка проводила заходи на місці події, встановила, що зовнішнього втручання не було. Рейка в природний спосіб розколола колію через низьку температуру».

Нагадаємо, ввечері 20 січня в іспанській провінції Барселона приміський потяг зіткнувся з підпірною стіною, яка обвалилася на колії. Унаслідок аварії машиніст поїзда загинув, десятки людей постраждали.

В іншому інциденті того самого дня поїзд, що курсував між станціями Бланес і Масанет, зійшов із рейок, хоча про постраждалих не повідомлялося. Аварію спричинило каміння, яке впало на колії внаслідок шторму. Рух на цій лінії також призупинено.

А 18 січня в іспанському муніципалітеті Кордова з рейок зійшли два швидкісні потяги, спричинивши загибель щонайменше 42 людей.