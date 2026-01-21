20 січня на території Миколаївщини виникло три пожежі, одна з яких в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Нова Одеса Миколаївського району загорілась покрівля приватного будинку. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 3 кв. м.

Також горіло сміття на відкритій території за межами м. Баштанка Баштанського району. Площа пожежі склала 80 кв. м.

У Миколаївському районі на відкритій місцевості горів сухостій на площі 20 кв. м.

Від ДСНС за добу на гасіння пожеж залучались 12 вогнеборців, 3 спецавтомобілі.

