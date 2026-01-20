19 січня та в ніч проти 20-го на території Миколаївщини зареєстровано 7 пожеж, шість з яких виникло в житловому секторі. На одній з них загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Виноградний Яр Арбузинської громади Первомайського району горів приватний житловий будинок. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло загиблого чоловіка 1952 р. н. Пожежу загасили на площі 32 кв. м.

Інші епізоди сталися:

– у с. Бандурка Синюхинобрідської громади Первомайського району горіло горище житлового будинку площею 2 кв. м;

– у м. Баштанка Баштанського району на території приватного домоволодіння загорівся дизельний генератор. Як розповів власник, стався розлив пального, чоловік цього не побачив. Під час заведення генератора пристрій спалахнув. Вогнеборці загасили пожежу на площі 3 кв. м та не допустили поширення вогню на поруч розташований гараж;

– у с. Новокостянтинівка Братської громади Вознесенського району зайнялася літня кухня на території приватного домоволодіння на площі 25 кв. м;

– у с. Дмитрівка Прибужанівської громади Вознесенського району горіло перекриття житлового будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 5 кв. м.

Також минулої доби у м. Миколаєві горіли дерев’яний будиночок на території колишньої бази відпочинку, яка не експлуатується, та сміття у пластиковому контейнері. Площі пожеж склали 100 кв. м та 2 кв. м відповідно.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС на гасіння 36 вогнеборців, 9 спецавтомобілів, а також місцева пожежна охорона с. Синюхин Брід.

