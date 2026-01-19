18 січня та в ніч проти 19 на території Миколаївщини виникло шість пожеж в житловому секторі: на одній з них загинув чоловік 1958 р. н., на іншій — постраждав чоловік 1976 р. н.

Так, вранці у с. Полігон Миколаївського району горіли побутові речі у квартирі двоповерхового житлового будинку. Під час проведення розвідки у помешканні виявлено тіло загиблого чоловіка. Площа пожежі склала 1 кв. м.

У м. Миколаєві вдень зайнялась пластикова ємність із бензином у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння загасив власник до прибуття підрозділу ДСНС, однак він отримав опіки обличчя та кистей. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Щодо інших епізодів:

– у с. Новопетрівка Привільненської громади Баштанського району горіли житловий будинок на площі 40 кв. м;

– у с. Костянтинівка Південноукраїнської громади Вознесенського району — дах приватного будинку на площі 10 кв. м та літня кухня на території приватного домоволодіння на площі 60 кв. м;

– на території садового товариства Пруди Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району – дачний будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 80 кв. м.

Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 32 співробітники, 8 спецавтомобілів.