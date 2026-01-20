Трамп підтвердив журналістам, що запросив Путіна до Ради миру, але його запитали ще й про Макрона, який заявив, що не “вступить” в таку Раду. Трамп відповів у своїй звичній хамській манері – що це тому, що Макрон вже нікому не потрібний.

-Ніхто його не хоче, бо він скоро піде з посади, тож це нормально… Я введу 200% тариф на його вина й шампанське, і він приєднається. Але йому не обов’язково приєднуватися, – сказав Трамп.

Трамп також опублікував у своїй мережі Truth Social повідомлення від президента Франції Емманюеля Макрона – без коментарів та пояснень.

“Від президента Франції Емманюеля Макрона

президенту Дональду Трампу.

Мій друже,

Ми повністю поділяємо позицію щодо Сирії.

Щодо Ірану — у нас є простір для серйозної спільної роботи.

Водночас я не розумію твоїх дій у питанні Ґренландії.

Спробуймо зосередитися на конструктивних рішеннях:

Я готовий організувати після Давоса в Парижі зустріч у форматі G7 — у четвер пообіді.

На її полях можна залучити українську, данську, сирійську та російську сторони.

Пропоную також повечеряти разом у Парижі в четвер, перед твоїм поверненням до США.

Емманюель”.

Втім, що мав на увазі Трамп, опублікувавши цього листа, здогадатися не важко.