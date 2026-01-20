Працівники ДБР викрили заступника командира одного з навчальних центрів на Одещині, який за гроші пропонував військовослужбовцям «допомогу» у самовільному залишенні місця служби. У разі відмови платити посадовець погрожував направити військовослужбовців у найбільш гарячі точки фронту.

За даними слідства, фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби. За його сприяння бійців спочатку направляли до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії, звідки вони могли самовільно залишити частину.

Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання 4 тисяч доларів США від родички одного з військовослужбовців.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

ДБР продовжує встановлювати коло осіб, причетних до цієї оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.