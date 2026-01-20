Росія у ніч проти 20 січня завдала масованого ракетно дронового удару по Києву та по низці інших міст України – Рівному, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжю, Одесі та багатьох інших важливих енергетичних центрах. Протягом усієї ночі росіяни били балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни атакували крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.
За даними Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про руйнування та зникнення теплопостачання, води та світла – переважно на лівому березі столиці, пише ВВС.
Половина будинків міста знову опинились без тепла на великому морозі. Будуть проблеми у роботі метро. У лікарні перебуває одна поранена людина.
У мережі з’являються багато відео нічних прильотів балістики та шахедів у столиці.
Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інші важливі об’єкти у центрі країни.
Росія, за даними ПС, кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.
Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які здійснили пуски о 5.30. Крилаті ракети з них атакувати Україну після 6.30 ранку.
Атака шахедів на Київ та багато інших регіонів тривала паралельно з ракетним ударом.
О 6.30 Повітряні сили повідомили про заліт в Україну через Сумщину крилатих ракети з Ту-95МС. Вони попрямували у бік центру країни.
Вони швидко досягли Києва, перша група ракет почала облітати столицю з півночі у бік Вишгорода.
Інша група ракет облетіла Київ з півдня і атакувала Фастів і Боярку. Ще одна група ракет полетіла через Черкащину.
При цьому монітори вказують про можливий зліт додаткової групи бомбардувальників, тож ракетна атака на Україну може продовжитись другою хвилею зранку.
Одна з ракет, за даними моніторів, могла атакувати Черкаси. Частина ракет прямувала повз Смілу далі на південний захід.
Проте згодом частина ракет змінили курс та полетіла у бік Києва та Білої Церкви.
Кілька ракет, як вказали Повітряні сили, попрямували на Вінниччину.
Після 7 ранку кілька шахедів атакували Рівне та околиці, повідомили Повітряні сили.
Близько 7.15 монітори вказали, що перша хвиля ракетної атаки завершилась, а у повітряному просторі лишились тільки кілька десятків шахедів. Тому тривогу і більшості областей не скасовують.
Лише у частині південнозахідних регіонів повітряна тривога завершилась близько 7.50. Проте в інших регіонах півночі, центру, півдня і сходу атака шахедів триває.
Станом на 8.30 у Києві досі тривога і біля нього перебувають шахеди.
Наслідки атаки на столицю
У Києві зараз -15 градусів морозу.
“Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня”, – повідомив мер Віталій Кличко. Загалом у столиці близько 11 тисяч багатоповерхових будинків.
Він каже, що станом на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Тепер тепло треба повертати знову.
За даними мера Києва Віталія Кличка, найбільше постраждав лівий берег Києва – найвразливіший з енергетичної точки зору. Там багато де зникло і світло.
Зараз лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки що без водопостачання, каже Кличко.
“Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян”, – заявив він. За даними ВВС News Україна, у будинках знову починають зливати воду, щоб система не розмерзлася і можна було знову подати людям тепло.
У столиці є одна поранена – постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень, каже мер.
У Дніпровському районі також влучання в нежитлові будівлі і падіння БпЛА на відкритій території, там палають автівки.
“На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення”, – написав Кличко ще вночі.
Згодом поліція додала, що під ударом у столиці був саме лівий берег, а від уламків поранення отримала 59-річна жінка.
Поліція додала, що у Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища. Пошкоджена одна школа.
Раніше монітори вказували, що левова частка ударів прийшлась на ТЕЦ Києва та Київщини.
Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу потяги метро курсуватимуть зі змінами, кажуть в КМДА.
Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями “Академмістечко” – “Арсенальна” з інтервалом 4:30-5:00 хв.
Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 потяги між станціями “Лівобережна” – “Арсенальна” з урахуванням ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху буде близько 20-25 хв.
Потяги слідуватимуть без зупинок повз станції “Гідропарк” і “Дніпро”.
Рух потягів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:
між станціями “Сирець” – “Видубичі” — з інтервалом 7 хвилин;
між станціями “Осокорки” – “Червоний хутір” — з інтервалом 10 хвилин.
Рух поїздів на синій лінії буде без змін.
Наслідки у Дніпрі, Одесі і Запоріжжі
За даними керівник Дніпропетровщини Сергія Ганжи, у дніпрі після атаки виникла пожежа, понівечене підприємство.
Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура і 5 автомобілів.
Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.
За даними керівника Одещини Олега Кіпера, на світанку Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.
У місті Чорноморськ зафіксовані влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджений фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.
В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, каже Кіпер.
За даними керівника Запоріжжя Івана Федорова, від удару Росії у місті та районі постраждали троє людей.
Як Росія робить блекаут у Києві та всій Україні
Росія вже кілька місяців послідовно атакує українську енергетику і намагається спричинити повний блекаут.
Раніше після російських ударів критична ситуація була на Одещині, на Дніпропетровщині і Запоріжжі, а також у прифронтових і прикордонних Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.
Окрім світла зникає тепло, а великі морози січня суттєво ускладнюють ситуацію.
В останні тижні після нічних ударів 9 та 12 січня критична ситуація зі світлом та теплом склалась у Києві. Там довелось повністю перезапускати опалення, сотні тисяч киян багато днів сиділи без світла і тепла, і тільки в останні дні більшість містян отримали тепло та хоча б трохи електрики. Без тепла досі перебувають близько сотні багатоквартирних будинків.
Також росіяни послідовно знищують залізничну інфраструктуру, а останніми місяцями взялись за залізничну гілку Київ-Коростень-Ковель.
Напередодні Володимир Зеленський попереджав про новий удар Росії, а розвідка вказувала, що будуть бити по підстанціях АЕС, щоб повністю занурити країну у блекаут.