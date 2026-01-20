Росія у ніч проти 20 січня завдала масованого ракетно дронового удару по Києву та по низці інших міст України – Рівному, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжю, Одесі та багатьох інших важливих енергетичних центрах. Протягом усієї ночі росіяни били балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни атакували крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.

За даними Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про руйнування та зникнення теплопостачання, води та світла – переважно на лівому березі столиці, пише ВВС.

Половина будинків міста знову опинились без тепла на великому морозі. Будуть проблеми у роботі метро. У лікарні перебуває одна поранена людина.

У мережі з’являються багато відео нічних прильотів балістики та шахедів у столиці.

Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інші важливі об’єкти у центрі країни.

Росія, за даними ПС, кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.

Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які здійснили пуски о 5.30. Крилаті ракети з них атакувати Україну після 6.30 ранку.

Атака шахедів на Київ та багато інших регіонів тривала паралельно з ракетним ударом.

О 6.30 Повітряні сили повідомили про заліт в Україну через Сумщину крилатих ракети з Ту-95МС. Вони попрямували у бік центру країни.

Вони швидко досягли Києва, перша група ракет почала облітати столицю з півночі у бік Вишгорода.

Інша група ракет облетіла Київ з півдня і атакувала Фастів і Боярку. Ще одна група ракет полетіла через Черкащину.

Підпис до фото,Одна з ТЕЦ Києва 19 січня перед ударом

При цьому монітори вказують про можливий зліт додаткової групи бомбардувальників, тож ракетна атака на Україну може продовжитись другою хвилею зранку.

Одна з ракет, за даними моніторів, могла атакувати Черкаси. Частина ракет прямувала повз Смілу далі на південний захід.

Проте згодом частина ракет змінили курс та полетіла у бік Києва та Білої Церкви.

Кілька ракет, як вказали Повітряні сили, попрямували на Вінниччину.

Після 7 ранку кілька шахедів атакували Рівне та околиці, повідомили Повітряні сили.

Близько 7.15 монітори вказали, що перша хвиля ракетної атаки завершилась, а у повітряному просторі лишились тільки кілька десятків шахедів. Тому тривогу і більшості областей не скасовують.

Лише у частині південнозахідних регіонів повітряна тривога завершилась близько 7.50. Проте в інших регіонах півночі, центру, півдня і сходу атака шахедів триває.

Станом на 8.30 у Києві досі тривога і біля нього перебувають шахеди.

Наслідки атаки на столицю

Підпис до фото,Руйнування у Києві 20 січня

У Києві зараз -15 градусів морозу.

“Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня”, – повідомив мер Віталій Кличко. Загалом у столиці близько 11 тисяч багатоповерхових будинків.

Він каже, що станом на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Тепер тепло треба повертати знову.

За даними мера Києва Віталія Кличка, найбільше постраждав лівий берег Києва – найвразливіший з енергетичної точки зору. Там багато де зникло і світло.

Зараз лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки що без водопостачання, каже Кличко.

“Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян”, – заявив він. За даними ВВС News Україна, у будинках знову починають зливати воду, щоб система не розмерзлася і можна було знову подати людям тепло.

У столиці є одна поранена – постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень, каже мер.

У Дніпровському районі також влучання в нежитлові будівлі і падіння БпЛА на відкритій території, там палають автівки.

“На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення”, – написав Кличко ще вночі.

Згодом поліція додала, що під ударом у столиці був саме лівий берег, а від уламків поранення отримала 59-річна жінка.

Поліція додала, що у Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища. Пошкоджена одна школа.

Підпис до фото,Наслідки удару по Києву 20 січня

Раніше монітори вказували, що левова частка ударів прийшлась на ТЕЦ Києва та Київщини.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу потяги метро курсуватимуть зі змінами, кажуть в КМДА.

Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями “Академмістечко” – “Арсенальна” з інтервалом 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 потяги між станціями “Лівобережна” – “Арсенальна” з урахуванням ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху буде близько 20-25 хв.

Потяги слідуватимуть без зупинок повз станції “Гідропарк” і “Дніпро”.

Рух потягів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями “Сирець” – “Видубичі” — з інтервалом 7 хвилин;

між станціями “Осокорки” – “Червоний хутір” — з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії буде без змін.

Наслідки у Дніпрі, Одесі і Запоріжжі

Підпис до фото,Наслідки удару у Дніпрі

За даними керівник Дніпропетровщини Сергія Ганжи, у дніпрі після атаки виникла пожежа, понівечене підприємство.

Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура і 5 автомобілів.

Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Підпис до фото,Руйнування біля Запоріжжя

За даними керівника Одещини Олега Кіпера, на світанку Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

У місті Чорноморськ зафіксовані влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджений фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, каже Кіпер.

За даними керівника Запоріжжя Івана Федорова, від удару Росії у місті та районі постраждали троє людей.

Як Росія робить блекаут у Києві та всій Україні

Підпис до фото,Рятівники у Києві на пожежі після прильоту, грудень 2025 року

Росія вже кілька місяців послідовно атакує українську енергетику і намагається спричинити повний блекаут.

Раніше після російських ударів критична ситуація була на Одещині, на Дніпропетровщині і Запоріжжі, а також у прифронтових і прикордонних Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

Окрім світла зникає тепло, а великі морози січня суттєво ускладнюють ситуацію.

В останні тижні після нічних ударів 9 та 12 січня критична ситуація зі світлом та теплом склалась у Києві. Там довелось повністю перезапускати опалення, сотні тисяч киян багато днів сиділи без світла і тепла, і тільки в останні дні більшість містян отримали тепло та хоча б трохи електрики. Без тепла досі перебувають близько сотні багатоквартирних будинків.

Також росіяни послідовно знищують залізничну інфраструктуру, а останніми місяцями взялись за залізничну гілку Київ-Коростень-Ковель.

Напередодні Володимир Зеленський попереджав про новий удар Росії, а розвідка вказувала, що будуть бити по підстанціях АЕС, щоб повністю занурити країну у блекаут.