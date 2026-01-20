Якби Дональд Трамп хотів кинути ручну гранату у Всесвітній економічний форум, він не міг би обрати кращого способу зробити це, ніж погрожувати союзникам по НАТО тарифами, якщо вони не погодяться на американську анексію Гренландії, пише Politico.

Замість того, щоб зібратися на затишній зустрічі, щоб обговорити економіку та укласти угоди, делегати прибули на конференцію, схвильовану трансатлантичною кризою, яка загрожує підірвати НАТО та західний порядок, що забезпечував безпеку Європи з кінця Другої світової війни.

У міру того, як конференція набирає обертів, вулиці сонного альпійського села забиті чорними позашляховиками та людьми, одягненими в дизайнерський одяг або корпоративні костюми.

Магазинів та підприємств, які зазвичай розташовані вздовж головної набережної, ніде не видно, їхні вивіски замінили тимчасові вітрини для корпоративних та урядових спонсорів, які платять величезні гроші за їх оренду на тиждень. Брендинг для Meta, Salesforce та Deloitte відбувається поряд з Invest India та Africa Collective, а їхні співробітники роздають безкоштовні подарунки, від гарячого шоколаду до кішок, які можна кріпити на чоботи, туфлі або, як продемонструвала одна стильно одягнена делегатка, мандруючи однією з найсуворіших крижаних вулиць Давосу, — на високі підбори.

Тим часом армія допоміжних працівників мовчки підтримує весь процес. Прибиральники пилососять сніговий сльота з килимового покриття Конгрес-центру. Шафувальники наглядають за нескінченним чергуванням снігових чобіт, валіз та дизайнерських пуховиків. А працівники служби підтримки з’являються, щоб прибрати порожні склянки або витерти розливи.

Здається, все йде як завжди, але дії Трампа щодо Гренландії змінили ритм цьогорічного заходу, сказав Мацей Буковський, один з організаторів Варшавського форуму безпеки, який також брав участь в організації павільйону Давосу, присвяченого польському бізнесу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на брифінгу біля Палацу представників США в Давосі. На церемонії відкриття в понеділок вдень Бессент закликав інші країни дотримуватися порядку денного Дональда Трампа. | Laurent Gilleron/EPA

«Враховуючи стиль адміністрації США зараз, я б очікував великого вибуху в день прибуття пана Трампа в середу», – сказав він.

Багато хто очікував, що цей саміт буде зосереджений на Україні, а Росія буде представлена ​​як головний супротивник ЄС. Натомість розмови точяться навколо небезпеки, яку становлять Сполучені Штати.

Гренландія – це «проблема для тих, хто має власну відповідальність», – сказав Буковскі. «Ті країни, які були явно мішенню адміністрації Трампа».

Він додав, що для Польщі Росія, а не США, залишається «найбільшою проблемою».

Посадовці з України намагаються утримати увагу делегатів, тоді як європейські лідери поглинуті розпадом трансатлантичних відносин.

Очікувалося, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським стане геополітичним центральним елементом цьогорічної конференції. Натомість її ще не заплановано.

Сцена в Курпарку біля Конгрес-центру в Давосі 19 січня. | Gian Ehrenzeller/EPA

Представники з Києва «зосереджені на поширенні меседжу незалежно від обставин та умов», – сказала Ленна Кошарна, генеральний директор приватної інвестиційної компанії Horizon Capital та один зі співорганізаторів павільйону країни в Давосі.

«Це повноцінне вторгнення триває вже чотири роки», – сказала вона. «І, звичайно, протягом цих чотирьох років були різні новинні цикли. Ми не можемо це контролювати».

«Я думаю, що у нас є сильне послання, нам є що сказати, тому я не хвилююся», – додала вона.

Вниз по набережній від Українського дому павільйон США є найпопулярнішим місцем у місті, з довгими чергами зовні та делегатами, яких відвертають від невеликої неконфесійної церкви, яка цього тижня приймає американських спікерів.

На церемонії відкриття в понеділок вдень міністр фінансів США Скотт Бессент, який нещодавно заявив, що Європа занадто слабка, щоб гарантувати безпеку Гренландії, закликав інші країни дотримуватися порядку денного Дональда Трампа.

«Я тут, щоб поширити меседж про те, що «Америка понад усе» не означає «Америка сама по собі», — сказав він під кам’яним напівкуполом, освітленим червоним кольором MAGA. «Ми запрошуємо друзів і потенційних друзів наслідувати приклад президента для глобального процвітання, миру та відновлення міжнародного порядку, заснованого на справедливій торгівлі та збалансованій торгівлі».

Виступаючи в конференц-центрі, де на концерті-відкритті ВЕФ учасникам виконав серенаду багаторазовий лауреат премії «Греммі» Джон Батіст, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе запропонував філософський погляд.

Він сказав, що кроки Трампа щодо Гренландії «просто додають нове складне питання» до порядку денного Давосу. Ситуація «непередбачувана», люди «не зовсім розуміють, чого буде досягнуто і хто чого хоче».

Щодо промови, яку Трамп має виголосити в середу, Берсет зазначив, що попередні виступи президента США в Давосі були «досить позитивними та ввічливими».

Цього разу «давайте будемо здивовані, сподіваюся, позитивно, тим, що станеться», – додав він.

«Якщо ні, то в будь-якому разі нам у Європі потрібно працювати над собою та разом визначити, чого ми хочемо досягти».