У Мічигані сталася масштабна ДТП за участю понад 100 автомобілів, включаючи від 30 до 40 фур. Станом на ранок 20 січня 2026 року відомо про численні травми, проте летальних випадків не зафіксовано.

Це сталося на автостраді I-196 у містечку Зеланд (округ Оттава), поблизу Гранд-Рапідс через раптову снігову бурю, що призвела до нульової видимості та обледеніння дороги.

Траса була перекрита в обох напрямках протягом понад 7 годин. Близько 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Для евакуації водіїв, які опинилися в застряглих авто за температури близько -23°C (з урахуванням вітру), використовували шкільні автобуси.