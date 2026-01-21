Президент США Дональд Трамп не братиме участі в екстреній зустрічі лідерів G7 у Парижі 22 січня, яку раніше ініціювала Франція.

Про це американський президент заявив під час брифінгу в Білому домі, передає «Слово і Діло».

Лідер США наголосив, що не поїде до французької столиці на тлі напруженості через його плани щодо Гренландії.

Зокрема, Трамп запевнив, що перебуває в «хороших відносинах» із лідерами Франції та Великої Британії, однак вони можуть собі дозволяти «доволі різкі заяви», коли його немає поруч.

До цього Трамп у Truth Social опублікував особисте повідомлення від французького лідера Еммануеля Макрона, в якому той запропонував провести саміт «Великої сімки» у Парижі 22 січня за участю України та росії після форуму у Давосі.

Також 19 січня стало відомо, що міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр оголосив про скликання екстреної зустрічі голів фінансових відомств країн G7.

Як повідомляло Інше ТВ, Франція відкладе зустріч лідерів G7, щоб не заважати Трампу насолоджуватися Днем народження