600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста після російських атак 9 січня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН із посиланням на The Times.

За його словами, у деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватись туалетом, оскільки вода в унітазі замерзла.

Не всі мають можливість покинути місто, але на даний час кількість населення зменшується – сказав Кличко.

Він знову закликав киян залишати столицю, якщо є така можливість.

“Критична ситуація з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Наразі 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. … росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди мерзли взимку”, – додав мер Києва.