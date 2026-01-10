Франція відкладе цьогорічний саміт «Великої сімки», щоб уникнути конфлікту із заходом зі змішаних бойових мистецтв, запланованим у Білому домі на 14 червня, повідомили POLITICO два чиновники, безпосередньо обізнані з плануванням G7.

Париж раніше оголосив, що цьогорічна зустріч лідерів G7 відбудеться з 14 червня — що є одночасно Днем прапора в США та 80-річчям президента Дональда Трампа — до 16 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

Але в жовтні Трамп оголосив, що 14 червня Білий дім проведе «великий бій UFC». Генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дана Вайт повідомив CBS News у четвер, що логістика заходу вже узгоджена. Вайт сказав, що захід збере до 5000 людей на південній галявині Білого дому.

Саміт G7 тепер триватиме з 15 по 17 червня.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона відмовився підтвердити, чи пов’язана зміна, яка вже офіційно опублікована на вебсайті G7, безпосередньо з подією UFC, і заявив, що новий розклад є «результатом наших консультацій з партнерами G7».

На запитання про затримку, представник Білого дому сказав POLITICO: «Як лідер вільного світу, наші партнери вважали, що присутність президента Трампа на саміті G7 була необхідною. Вони люб’язно перенесли дати, щоб врахувати графік президента США».

Про можливість того, що саміт G7 може бути перенесено через день народження Трампа, вперше повідомило місцеве ЗМІ Le Messager.