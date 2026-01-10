Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко освідчився своїй дівчині Євгенії Воскресенській. Пара перебуває в стосунках уже понад рік.

Клопотенко поділився світлинами, де перебував з коханою, якій зробив пропозицію руки та серця. Світили з заручин шеф-кухар розмістив у своєму Instagram.

“Здається, у нас є новини. P.S. Кохання — це світло”, — підписав допис у соцмережах шефкухар.

Клопотенко додав, що згодом повідомить більше деталей про подію, яку було зафіксовано на фото.

Особисте життя Євгена Клопотенка – не надто скандальне, але

Відомий шеф-кухар, переможець шоу «МастерШеф» і ресторатор Євген Клопотенко, який завжди намагався не афішувати особисте життя, поступово відкриває завісу.

Відвертий на кухні, але загадковий у коханні, він роками уникав розгорнутих відповідей про романи. До того ж свого часу зірка приголомшив публіку зізнанням про вільні стосунки й бажання кохати одразу декількох жінок. ТСН.ua розповідало про особисте життя Євгена Клопотенка, його скандальні заяви, відмову від звичного бачення родини й хто зараз його кохана, яка дещо змінила погляди зірки.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Перше кохання і мрії про шлюб Клопотенка

У 21 рік Євген зустрів своє перше серйозне кохання. Стосунки молодої пари протривали п’ять років. Кулінар зізнається, що тоді був готовий і до шлюбу, і до батьківства. Однак, ревнощі, боротьба характерів і різні життєві цілі призвели до розриву.

«Одружуватись? Ну щось так, хотів. І там типу дітей хотів з нею. Вона просто теж волелюбна, сильна. Ми між собою конкурували… Це прям жах», — згадував Клопотенко.

Після розставання, говорив Клопотенко, кожен наступний роман ставав коротшим — не тому, що бракувало почуттів, а тому що шеф-кухар постійно перебував у русі між ресторанами, проєктами й мріями.

Євген Клопотенко на архівному фото / © klopotenko.com

Від вірності єдиній до вільних стосунків: основні принципи Клопотенка у коханні

Згодом Євген Клопотенко переосмислив свої романи та віднайшов новий формат, який йому найбільш комфортний. Так, уже декілька років кулінар у публічному просторі відверто заявляє, що він прихильник вільних, «хаотичних», але чесних стосунків. Його головний принцип — прозорість і згода обох сторін.

«У мене немає такого, що ти все життя живеш з однією дівчиною. Якщо мені подобається дівчина і я з нею все життя проводжу, то мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не кожного дня. Ви можете бути вдвох, можете бути втрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо це вас влаштовує. Я постійно надаю цьому велике значення. Ходжу до лікарів, здаю всі аналізи, не займаюся незахищеним сексом. Максимально хаотична етична екологічна здорова форма», — говорив він.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар декілька років тому також висловилювався про гостьовий шлюб й зізнавався, що щастя не завжди у «класичній» родині: «Коли ви живите окремо, приїжджаєте один до одного, коли хочете — це також можливо».

Водночас Клопотенко зізнавався, що експериментував зі своєю сексуальністю та пробував відчути іскру поруч із чоловіком, але не вдалося: «Я колись цілувався з хлопцем, щоби зрозуміти, як це. Але у мене немає вогню всередині».

Аборти колишніх і спілкування з ними: чи шкодує Євген про минуле

Однією з найщиріших тем, про які зірка коли-небудь говорив, стало переривання вагітності його колишньої. Євген не приховує, що такий досвід у нього був. Попри складні історії, він підтримував спілкування з екскоханими. Клопотенко переконаний, що минуле не має ставати тягарем, якщо було прожите чесно.

«Я зазвичай в житті ні про що не шкодую… Я точно не шкодую, але мені важливо більше, що відчуває дівчина», — зазначив Євген.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Водночас минулого року шоумен ділився, що вже був готовий до батьківства, але точно не до шлюбу. Тим не менш, не уникав пошуку свого справжнього кохання та продовжував шукати свою зону комфорту у романах.

«До дітей готовий. До одруження в класичному розумінні — не готовий. Бо я травмований одруженнями й весіллями. Бачив не дуже багато успішних кейсів, де люди одружилися й щасливі. Але точно хочу людину, з якою будемо робити одне одному приємно», — пояснював зірковий кухар.

Фейкове весілля Євгена Клопотенка з важливою метою

2023 року в Мережі здійнявся фурор довкола Клопотенка. Річ у тім, що на своїй сторінці в Instagram він ошелешив фото біля РАЦСу зі співачкою Вікторією Родько у весільній сукні. Фани одразу взялися вітати пару, але згодом з’ясувалося, що «весілля» було фейковим. Згодом Євген пояснив, що це була частина креативної кампанії зі збирання двох мільйонів гривень на авто для медиків.

Євген Клопотенко та Вікторія Родько / © instagram.com/klopotenko

Скандальні зізнання і фантазії кулінара у стосунках: чому його гейтять

Не менше обговорень викликали одкровення Клопотенка про фантазії у стосунках з дівчатами. Свого часу шоумен зізнавався, що хотів би «взяти якусь дівчину, вкрасти її і посадити у клітку. Годував би її, дивився б, як вона поводиться. Просто це соціально-неприпустимо, я не робитиму цього».

Він уточнював, що такі образи — радше метафора творчої уяви, захоплення людською психологією й поведінкою «на межі». Його улюблена книжка — «Парфумер. Історія одного вбивці». І на основі неї він чесно пояснив свою позицію: «Багато хто має дивні фантазії, просто не всі про це кажуть уголос». Після цього Клопотенко зазнав чимало гейту.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Таємний роман із зіркою «МастерШефу» і чутки про «хімію» зі співачкою Огнєвіч

Свого часу кулінар намагався побудувати стосунки з учасницею «МастерШеф» Катериною Пєсковою, з якою знімався 2017 року. Він тривалий час приховував їх від публіки та декілька років тому привідкрив завісу й розкрив причину, через яку роман закінчився.

«Ми намагалися побудувати стосунки, мабуть, тричі… На жаль, не вийшло. Ми з Катериною бачимо однаково світ, любимо життя. Просто ми занадто на межі з дружбою. Ми зараз із нею продовжуємо спілкуватися, але вже не так інтенсивно», — ділився Євген.

Катерина Пєскова

Ще один гучний епізод особистого життя — чутки про роман Клопотенка зі Златою Огнєвіч. Вони разом з’являлися на подіях і публікували спільні фото. Проте сам шеф ані підтвердив, ані спростував зв’язок: «Звісно, нам приписували роман. Не знаю, хай вона скаже. Але у нас досі теплі приємні стосунки».

Євген Клопотенко та Злата Огнєвіч / © instagram.com/klopotenko

Новий роман Євгена Клопотенка: що відомо про Катерину Воскресенську

Після років пошуків і експериментів, у 38 років Євген Клопотенко, схоже, зустрів свою людину. І вперше за багато років показав нову обраницю. Нею стала Катерина Воскресенська — українка, яка займається організацією весіль і різних заходів. Крім того, активно долучається до благодійності під час війни.

За словами кулінара, він з коханою разом уже дев’ять місяців. Вони все частіше з’являються поруч на публіці, а Катерина ніжно написала у Мережі: «Бути собою з тобою».

Євген Клопотенко і Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Клопотенко також натякнув, що вперше відчуває справжню стабільність і уже навіть змінив свою категоричність щодо питань шлюбу. Тож про одруження відгукується нині так: «Можливо, колись це станеться. Мені здається, що шанси є».

І, здається, кулінар, який будував свої погляди на свободі, готовий дати місце для нової сторінки в особистому житті.