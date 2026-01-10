Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 11 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 05:30 – 06:30; 10:00 – 13:30;
1.2 – 13:30 – 17:00;
2.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;
2.2 – 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;
3.1 – 13:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;
3.2 – 10:30 – 13:30; 20:30 – 00:00;
4.1 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
4.2 – 10:30 – 17:00;
5.1 – 13:30 – 18:30;
5.2 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 19:30;
6.1 – 10:30 – 13:30; 17:00 – 20:30;
6.2 – 00:00 – 03:00; 17:00 – 20:30.
‼️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для забезпечення “червоних годин” відключення з 00:00 11 січня, підчерга 6.2 буде знеструмлена сьогодні, 10 січня, з 23:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!