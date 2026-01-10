Підтримка Іраном війни Росії проти України та утиск власних громадян є частиною тієї ж політики насильства та неповаги до людської гідності. Іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включаючи доступ до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та процвітанні, написав в соцмережі Х міністр Андрій Сибіга.

Як країна, яка подолала тоталітарне та авторитарне правління, протестувала проти утисків та захищала свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права; тому ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.

Ми закликаємо міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за його насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України.

