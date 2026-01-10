Дівчата підкурюють сигарети від підпалених фотографій верховного лідера країни — Алі Хаменеї.

І це не про епатаж, це жорсткий політичний жест — демонстративна зневага до режиму, який десятиліттями контролює жіночі тіла, одяг, поведінку та саме життя, пише Nexta.

Загалом протести в Ірані вже набули масштабу повстання.

Величезний натовп протестувальників пройшов маршем столицею Ірану та іншими містами країни. Як свідчать відеозаписи, це стало наймасштабнішою демонстрацією сили опонентів клерикального режиму за останні роки, пише ВВС.

Мирні демонстрації в Тегерані та другому за величиною місті Мешхед у четвер ввечері не розігнали силовики. Це зафіксовано на кадрах, перевірених Перською службою BBC. Згодом моніторингова група повідомила про відключення інтернету по всій країні.

На відео чути, як протестувальники закликають до повалення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та повернення Рези Пахлаві — сина покійного колишнього шаха. Пахлаві перебуває у вигнанні й раніше закликав своїх прихильників вийти на вулиці.

Масштаби протестів

Це був 12-й день заворушень, спровокованих обуренням через обвал іранської валюти. За даними правозахисних груп, протести охопили понад 100 міст у всіх 31 провінціях Ірану.

Базоване в США Інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило раніше про загибель за цей час щонайменше 34 протестувальників (п’ятеро з яких — діти) та восьми співробітників сил безпеки; також заарештували 2 270 учасників протестів.

Моніторингова група Iran Human Rights (IHR), що базується в Норвегії, заявила про загибель щонайменше 45 протестувальників, зокрема восьми дітей, від рук силовиків.

Перська служба BBC підтвердила загибель 22 осіб, водночас іранська влада повідомила про смерть шести співробітників сил безпеки.

У четвер ввечері на відео, опублікованих у соцмережах та перевірених Перською службою BBC, видно величезний натовп протестувальників на головній дорозі в Мешхеді, що на північному сході країни.

Чутно гасла “Хай живе шах!” та “Це остання битва! Пахлаві повернеться”. В один із моментів видно, як кілька чоловіків вилазять на естакаду та знімають камери відеоспостереження, встановлені на ній.

На іншому відео, розміщеному в мережі, видно великий натовп протестувальників, які йдуть головною дорогою у східній частині Тегерана.

На кадрах, надісланих Перській службі BBC з півночі столиці, чути, як великий натовп скандує:

“Це остання битва! Пахлаві повернеться”.

В інших районах на півночі протестувальників зняли на відео, коли вони вигукували “Безчесні!” та “Не бійтеся, ми всі разом!” після зіткнення з силовиками.

Інші відео зафіксували, як протестувальники скандують “Смерть диктатору!” (маючи на увазі Хаменеї) у центральному місті Ісфахан; “Хай живе шах!” у північному місті Баболь та “Не бійтеся, ми всі разом!” у північно-західному місті Тебриз.

У західному місті Дезфул на кадрах, надісланих Перській службі BBC, видно великий натовп протестувальників, а також силовиків, які, ймовірно, відкрили вогонь із центральної площі.

Вечірні протести відбулися невдовзі після того, як Реза Пахлаві (батько якого був повалений під час Ісламської революції 1979 року) закликав іранців “вийти на вулиці та єдиним фронтом виголошувати свої вимоги”. Сам Реза зараз живе у Вашингтоні.

У дописі в мережі X Пахлаві заявив, що “мільйони іранців зажадали свободи сьогодні ввечері”, назвавши протестувальників своїми “мужніми співвітчизниками”.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за притягнення “режиму до відповідальності” і закликав європейських лідерів вчинити так само. Пахлаві також закликав продовжувати протести в п’ятницю ввечері.

Іранські державні ЗМІ применшили масштаби заворушень у четвер. У деяких випадках вони взагалі заперечували факт протестів, публікуючи відео порожніх вулиць.

Цифрова цензура

Тим часом організація NetBlocks, що стежить за роботою інтернету, заявила, що її показники свідчать про те, що Іран перебуває “в умовах загальнонаціонального відключення інтернету”.

“Цей інцидент став наслідком низки посилених заходів цифрової цензури, спрямованих проти протестів по всій країні, і він обмежує право громадськості на спілкування у критичний момент”, — попередили в організації, посилаючись на попередні випадки зникнення зв’язку в кількох містах.

Раніше того дня на відео з Ломара, невеликого містечка в західній провінції Ілам, було зафіксовано натовп, який скандував:

“Гармати, танки, феєрверки — мулли мають піти” (натяк на клерикальний режим). На іншому відео видно, як люди розкидають папери біля банку, в який, вочевидь, вдерлися.

Інші відеозаписи демонстрували зачинені крамниці в низці переважно курдських міст і селищ у провінції Ілам, а також у провінціях Керманшах і Лорестан. Це стало наслідком заклику до загального страйку з боку курдських опозиційних груп у вигнанні у відповідь на криваве придушення протестів у регіоні.

За даними курдської правозахисної групи Hengaw, щонайменше 17 протестувальників вбили силовики в Іламі, Керманшаху та Лорестані під час заворушень, і багато з них були представниками курдської або лурської етнічних меншин.

У середу відбулися жорстокі зіткнення між протестувальниками та силами безпеки в кількох містах на заході Ірану, а також в інших регіонах. Організація IHR заявила, що цей день став найбільш смертоносним за весь час заворушень: було підтверджено загибель 13 протестувальників по всій країні.

“Докази свідчать про те, що масштаби придушення з кожним днем стають дедалі жорстокішими та ширшими”, — заявив директор групи Махмуд Амірі-Могхаддам.

Hengaw повідомила, що в середу ввечері двох протестувальників застрелили силовики в Хошк-е-Біджарі, що в північній провінції Гілян.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що в середу також загинули троє поліцейських.

За їхніми даними, двох застрелили озброєні особи серед групи “погромників” у місті Лордеган на південному заході країни, а третього закололи ножем “під час спроб взяти під контроль заворушення” в окрузі Малард на захід від Тегерана.

Підпис до фото,На відео з Мешхеда чути, як протестувальники скандують “Хай живе шах!”

Погрози Трампа

У четвер президент США Дональд Трамп знову заявив про свою погрозу військового втручання, якщо іранська влада вбиватиме протестувальників.

“Я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай і роблять під час своїх заворушень — а заворушень у них багато — якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них дуже сильно”, — сказав він в інтерв’ю “Шоу Г’ю Г’юїтта”.

Окремо міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що іранська економіка перебуває “у безпорадному стані”. Виступаючи в Економічному клубі Міннесоти в четвер, він додав: “[Президент Трамп] не хоче, щоб вони завдали шкоди більшій кількості протестувальників. Це напружений момент”.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан раніше закликав сили безпеки проявляти “максимальну стриманість” під час поводження з мирними протестами.

“Слід уникати будь-якої насильницької чи примусової поведінки”, — йдеться в заяві.

Хаменеї, який має абсолютну владу в Ірані, заявив у суботу, що влада має “говорити з протестувальниками”, але “заколотників слід поставити на місце”.

З чого почалися протести

Протести розпочалися 28 грудня, коли власники крамниць вийшли на вулиці Тегерана, щоб висловити своє обурення черговим різким падінням вартості іранської валюти — ріала — щодо долара США на вільному ринку. Ріал упав до рекордно низького рівня за останній рік, а інфляція злетіла до 40%, оскільки санкції через ядерну програму Ірану тиснуть на економіку, яка також ослаблена неефективним державним управлінням та корупцією.

Невдовзі до протестів приєдналися студенти університетів, і протести почали поширюватися на інші міста; у натовпах часто було чути гасла з критикою клерикального режиму. У повідомленнях, надісланих BBC через активіста у Великій Британії, жінка в Тегерані розповіла, що протестами рухає відчай.

“Ми живемо в стані повної невизначеності”, — сказала вона.

“Я відчуваю себе підвішеною в повітрі: у мене немає ні крил, щоб емігрувати, ні надії на досягнення своїх цілей тут. Життя тут стало нестерпним”.

Інша жінка сказала, що протестує, бо її мрії були “вкрадені” клерикальним режимом, і вона хоче, щоб він знав: “у нас все ще є голос, щоб кричати, і кулак, щоб ударити їх в обличчя”.

Жінка в західному місті Ілам розповіла, що знає молодих людей із родин, пов’язаних із владою, які беруть участь у протестах.

“Моя подруга та три її сестри, чий батько відома фігура в спецслужбах, приєднуються до них потай від батька”, — сказала вона.

Ці протести стали наймасштабнішими з часу повстання 2022 року, спровокованого смертю Махси Аміні — молодої курдської жінки, затриманої “поліцією моралі” за нібито неналежне носіння хіджабу. За даними правозахисних груп, протягом кількох місяців силовики вбили понад 550 людей і затримали 20 000 осіб.

Найбільші протести з часів Ісламської революції відбулися у 2009 році, коли мільйони іранців вийшли на вулиці великих міст після спірних президентських виборів. Десятки прихильників опозиції були вбиті, а тисячі затримані під час подальшого придушення.