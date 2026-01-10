За підсумками 2025 року рф посіла перше місце у світі за відключеннями інтернету. росіяни можуть пишатися — світове лідерство все-таки, але є нюанс.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, за даними моніторингових сервісів, сукупна тривалість відключень сягнула 37 166 годин, а втрати для економіки — $11,9 млрд. Для порівняння: Венесуела, яка посіла друге місце, була без інтернету 5 952 години протягом року. Різниця з росією — майже у шість разів. Цілком можна оцінювати як «велике досягнення» для держави, що роками розповідає про «цифровий суверенітет».

Масштаби відключень у рф вражають, їх уже неможливо прикрити традиційними відмовками про «захист від шахраїв» чи «питання безпеки». Йдеться про системну практику, яка охоплює десятки регіонів і стає новою нормою.

Відключення інтернету в росії остаточно перетворилися на інструмент державної політики. Під час відключень доступні лише ресурси зі схваленого кремлем «білого списку». Це свідома стратегія влади рф, спрямована на досягнення повної цифрової ізоляції населення.

Як повідомляло Інше ТВ, росія масово обмежує мобільний інтернет по всій країні, прикриваючись безпекою – ЦПД