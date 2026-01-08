У різних регіонах росії протягом 2025 року неодноразово фіксують обмеження роботи мобільного інтернету. Черговий випадок стався на Камчатці, де влада пояснила це міркуваннями безпеки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Губернатор камчатського краю володимир солодов повідомив про обмеження мобільного інтернету в регіоні. Офіційна причина – “захист стратегічних об’єктів міноборони від атак безпілотників”. камчатка розташована за 7,5 тис. кілометрів від України – йдеться у дописі.

За даними моніторингових ресурсів, упродовж 2025 року мобільний інтернет у росії відключали понад 11 тисяч разів у 80 регіонах. У низці регіонів такі обмеження фіксували щодня. Відключення мобільного інтернету анонсували, також, і на новорічну ніч.

Формально все подається як “заходи безпеки”. Насправді, кремль поступово перетворює інтернет на повністю контрольований простір. Під приводом небезпеки влада отримує можливість у будь-який момент ізолювати цілі регіони від зовнішньої інформації та перевірити, як реагує населення і наскільки ефективно працюють механізми централізованого контролю. Це не про безпеку – це про контроль. росіяни дедалі більше живуть в інформаційному просторі, де кремль контролює навіть їхні базові умови життя – повідомляють в ЦПД.