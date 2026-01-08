Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб
танків – 11 521 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.
артилерійських систем – 35 874 (+17) од.
РСЗВ – 1 596 (+1) од.
засоби ППО – 1 269 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од.
спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
Дані уточнюються.