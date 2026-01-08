Упродовж січня-грудня 2025 року Південна митниця завдяки субʼєктам зовнішньоекономічної діяльності, які здійснювали митне оформлення, забезпечила перерахування до Державного бюджету понад 3,4 млрд гривень митних платежів.

Про це 7 січня повідомили в Південній митниці, передає Інше ТВ.

У грудні до держбюджету перераховано понад 262 млн гривень.

Упродовж 2025 року за окремими групами товарів зафіксовано позитивну динаміку надходжень митних платежів порівняно з 2024 роком.

Зокрема, збільшення відбулося за такими товарними позиціями:

• запасні частини до сільськогосподарської техніки — на 86,93 млн грн;

• сільськогосподарська техніка — на 57,88 млн грн;

• соки, концентрати та суміші запашних речовин для виробництва безалкогольних напоїв — на 34,9 млн грн;

• томатна паста та запасні частини до обладнання з її виробництва — на 23,47 млн грн;

• пиво із солоду — на 27,33 млн грн.

За результатами проведених заходів у 2025 році до Державного бюджету України додатково спрямовано 76,1 млн гривень.

Надходження забезпечено за рахунок:

— контролю митної вартості — 62,49 млн грн;

— контролю визначення країни походження товарів — 11,95 млн грн;

— класифікаційної роботи — 1,66 млн грн.

«Послідовне виконання митницею завдань із наповнення державного бюджету залишається важливим внеском у фінансову стійкість країни та підтримку її економічного розвитку», – зазначають у Південній митниці.

