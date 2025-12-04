Верховна Рада підтримала закон про спрощення митних процедур для імпорту товарів, потрібних для оборони.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби Верховної Ради та народного депутата Ярослава Железняка, пише ЛБ.

Железняк написав, що йдеться про законопроєкт №14169 та №14170, де йдеться про звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони.

Зазначається, що розширюється перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито.

Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання — зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Також закладено продовження пільг:

До 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо.

До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.