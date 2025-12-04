Лідери Європи в розмові із Зеленським попереджали, що США можуть зрадити Україну, пише Spiegel, передає Бабель.

Німецькі журналісти кажуть, що отримали стенограму онлайн-зустрічі, яка відбулась 1 грудня — після зустрічі делегацій України та США у Флориді. Ось головні заяви лідерів, які наводить медіа.

Президент Франції Емманюель Макрон: «Існує можливість, що США зрадять Україну в питанні територій без чіткості щодо гарантій безпеки».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Зеленський має бути «в наступні дні надзвичайно обережним». «Вони граються і з вами, і з нами», — заявив він, імовірно, маючи на увазі американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Президент Фінляндії Александер Стубб: «Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями».

Генсек НАТО Марк Рютте погодився зі Стуббом: «Я з Александером однієї думки, ми маємо захистити Володимира».

Факт дзвінка журналістам підтвердили кілька джерел. У пресслужбі Макрона заперечили слова про можливу зраду США, німецька влада відмовилась коментувати цю стенограму. В Офісі президента України заявили, що «не коментують вкиди».

Телефонна конференція між главами держав та урядів відбулася 1 грудня, стверджує Spiegel. Також, за інформацією журналістів, у розмові взяли участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.