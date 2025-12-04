Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 15 млн доларів на ініціативу PURL.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Нової Зеландії, пише ЛБ.

“Нова Зеландія солідарна з Україною, яка вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії”, – запевнила міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз.

В свою чергу, міністр закордонних справ Вінстон Пітерс наголосив, що оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Зазначається, що внесок Нової Зеландії до PURL буде використано лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов’язанням та внутрішній політиці країни.