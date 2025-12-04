Майже половина європейців вважають президента США Дональда Трампа “ворогом Європи”, значно більше оцінюють ризик війни з Росією як високий, а понад дві третини вважають, що їхня країна не зможе захистити себе у разі такої війни, пише ЛБ.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах для паризької платформи для дебатів з європейських справ Le Grand Continent.

Опитування показало, що в середньому 48% людей у дев’яти країнах вважають Трампа “відвертим ворогом”. Найбільше, 62% опитаних, так вважають у Бельгії та 57% у Франції, найменше – у 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

Однак європейці все ще вважають відносини зі США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС має зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Зазначається, що відносна більшість (51%) опитаних вважає ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки високим, а 18% вважають його дуже високим. Погляди сильно відрізнялися залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважали ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Довіра до національних військових можливостей була низькою скрізь, причому 69% респондентів у дев’яти країнах заявили, що, на їхню думку, їхня країна насправді або зовсім не здатна захистити себе від російської агресії. Французькі респонденти були найбільш впевненими, але ця думка залишалася меншістю – 44%. У Польщі , яка межує з Росією, 58% так не думають.

Опитування показало, що почуття вразливості були поширені серед широкого загалу, і лише 12% респондентів заявили, що не відчувають особливої загрози з боку низки джерел небезпеки, починаючи від технологічних і військових і закінчуючи енергетикою та продовольством.

Хоча існували значні національні відмінності, найчастіше згадувалася технологічна та цифрова безпека (28%), потім військова безпека (25%). Спостерігався сильний попит на європейську допомогу, причому 69% людей заявили, що ЄС повинен відігравати захисну роль.

Переважна більшість респондентів у дев’яти країнах підтримали членство в ЄС: 74% заявили, що хочуть, щоб їхня країна залишилася в блоці, причому цей настрій був найвищим у Португалії (90%) та Іспанії (89%), а найнижчим — у Польщі (68%) та Франції (61%).

Через п’ять років після Brexit рішення Великої Британії вийти з ЄС переважно вважається провалом: 63% вважають, що воно мало негативний вплив на Британію, і лише 19% вважають його позитивним, включаючи 5%, які вважають його дуже позитивним.