Як повідомили в ГУР, сьогодні, 4 грудня 2025 року на території військового аеродрому “Кача” в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

У цю ж ніч під удар “Примар” потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію зс рф.

Збройна боротьба триває!