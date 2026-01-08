Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Трамп дав “зелене світло” законопроєкту про 500% мита для покупців російської нафти.

Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким працюють уже кілька місяців із сенатором Блюменталем та багатьма іншими.

Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних.

Цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

Цей законопроект надасть президенту Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України.

Із нетерпінням чекаємо сильного двопартійного голосування, сподіваємося, вже наступного тижня”, – написав Грем.

Нагадаємо, що умовою цього законопроєкту є те, що тільки Трамп визначає, коли і до кого його застосовувати.