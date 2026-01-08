Ворожий БпЛА влучив у цивільне авто під час руху у Галицинівській громаді на Миколаївщині – поліцейські документують воєнний злочин РФ.

“Вранці 7 січня військові рф поцілили безпілотником у цивільний автомобіль Suzuki, який рухався по автодорозі «Миколаїв — Станіслав — Херсон» поблизу селища Лимани Галицинівської громади”, – повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок влучання пошкоджено кузов транспортного засобу. Водій, на щастя, не постраждав.

Поліцейські відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління та управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції зафіксували наслідки атаки ворога та зібрали речові докази.

За фактом воєнного злочину слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Закликаємо громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.