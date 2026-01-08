Трамп пояснив необхідність збільшити військовий бюджет ще на 500 млрд. складними часами.

-Після тривалих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я дійшов висновку, що заради блага нашої країни — особливо в ці надзвичайно складні й небезпечні часи — військовий бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона доларів.

Це дозволить нам збудувати «армію мрії», на яку ми давно заслуговуємо, і — що найважливіше — гарантувати нашу безпеку та захищеність, незалежно від того, хто є нашим ворогом.

Якби не колосальні надходження від мит з інших країн — багатьох із тих, які в минулому обкрадали Сполучені Штати в масштабах, небачених раніше, — я б залишився на рівні 1 трильйона доларів.

Але саме завдяки митам і величезним доходам, які вони приносять, обсягам коштів, що ще донедавна здавалися немислимими (особливо лише рік тому, за адміністрації Сонного Джо Байдена — найгіршого президента в історії нашої країни!), ми можемо без проблем досягти рівня в 1,5 трильйона доларів.

І водночас — створити безпрецедентну військову силу, мати змогу скорочувати державний борг, а також виплачувати суттєві дивіденди патріотам із середнім рівнем доходів усередині нашої країни, – написав Трамп.

Скорочувати державний борг з допомогою військової сили? Можливо, саме до цього все йде.