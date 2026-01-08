Виставка CES 2026 традиційно зібрала технологічних гігантів, які представили свої інновації. Проте були компанії, які представляли досить дивні рішення, повідомляє TechCrunch, передає speka.

Ряд компаній представили досить дивні продукти, зокрема від панди на основі ШІ, яка реагує на дотики, до голографічного аніме-помічника.

Аніме-помічник зі штучним інтелектом

Компанія Razer прелставила анімований голографічний настільний помічник, який оснащений штучним інтелектом. Він має на меті допомагати геймерам з ігровими стратегіями, порадами та продуктивністю.

Це як ігровий союзник, так і повсякденний помічник. Користувачі можуть вибирати з різних персонажів, таких як дівчина з аніме Кіра або мускулистий Зейн.

Вони мають реалістичні рухи, погляд, виразні обличчя та синхронізацію губ. Однак що дійсно виділяється, так це постійний моніторинг — пристрій спостерігає за вами та вашим екраном за допомогою вбудованої камери.

Панда зі штучним інтелектом для людей пенсійного віку

Компанія Mind with Heart Robotics представила панду зі штучним інтелектом — An’An. Вона здатна доглядати за людьми похилого віку.

Оснащена панда великою кількість датчиків по всьому тілу. Вона реагує на кожен дотик, запам’ятовує ваш голос і те, як ви взаємодієте та що вам подобається.

Він забезпечує цілодобову емоційну підтримку для боротьби з самотністю. Крім того, для людей похилого віку, які можуть мати проблеми з пам’яттю, An’An допомагає їм залишатися зацікавленими, нагадує їм про щоденні завдання та тримає доглядальників в курсі їхнього благополуччя.

Льодогенератор зі штучним інтелектом

Компанія GoveeLife представила настільну льодогенераторну машину зі штучним інтелектом. ШІ призначений для підтримки тиші в роботі машини.

Запатентована компанією технологія AI NoiseGuard розроблена для зменшення всього надокучливого шуму, який зазвичай чуєте від льодогенераторів. Штучний інтелект виявляє, коли машина ось-ось замерзне та почне шуміти, тому вона автоматично розморожується, перш ніж стане гучно.

Ультразвуковий ніж

Ультразвуковий ніж був представлений компанією Seattle Ultrasonics. Він оснащений лезом, яке вібрує зі швидкістю понад 30 000 разів на секунду, що дозволяє йому легко різати їжу.

Ця технологія вібрації означає, що ніж діє набагато гостріше, ніж його фізичне лезо, що значно полегшує кухарям такі завдання, як нарізання овочів, м’яса чи хліба.

Музичний льодяник

Компанія Lollipop Star представила музичний льодяник. Він граж музику через кісткову провідність, перебуваючи у вашому роті. Технологія працює, надсилаючи вібрації через кістки черепа безпосередньо до внутрішнього вуха.

Ви можете вибрати одного з трьох виконавців: Ice Spice (персик), Akon (чорниця) та Armani White (лайм).

