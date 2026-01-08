У ніч на 08 січня (з 19:00 07 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк – ТОТ України, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Відомо, що біда від влучання тих дронів була навіть більшою, ніж від масованих ракетних обстрілів – Дніпро був повністю знеструмлений, Запоріжжя майже повністю. На зараз триває важка робота з ліквідації наслідків, у Запоріжжі лікарні вже зі світлом і теплом завдяки генераторам/

Щойно енергетики повідомили хорошу новину для Запоріжжя.

У Дніпрі не все так оптимістично. На регіон насувається мороз, що погіршує ситуацію.