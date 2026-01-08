У кожній культурі є свій фірмовий суп — страва, яку вдосконалювали століттями. Від наваристих бульйонів до легких кисломолочних варіацій, ці рецепти стали гастрономічними символами своїх країн.

Суп — один із найдавніших і найуніверсальніших продуктів у світі, сказала Джанет Кларксон, авторка книги Суп: глобальна історія. «У кожній культурі є якийсь вид супу, — сказала вона. — Він має дуже давнє коріння», пише NV.

У давнину люди варили його на повільному вогні у всьому, від панцирів черепах до шматків бамбука, пише вона в книзі, виготовляючи металеві горщики для супу, починаючи з бронзового віку. Кип’ятіння їжі дозволило харчуватися стабільними зерновими культурами, додаючи трави та інші інгредієнти для харчування або лікувальних цілей.

За словами Кларксон, коли ви подаєте горщик ситного супу (можливо, з порцією хліба) другу, ви насправді продовжуєте вікову традицію. «Я думаю, що в кожній країні світу історично деякі супи вважалися цілющими», — пише вона.

Хоча Кларксон заглибилася в багатовікову етимологію приготування супів, вона зупинилася на досить широкому тлумаченні. «Просто щось, приготоване у воді, — написала вона, — де ароматизована вода стає важливою частиною страви». Це визначення залишає місце для величезного кулінарного різноманіття світу.

20 найкращих супів світу

CNN Travel опублікувало рейтинг 20 найкращих супів світу, до якого увійшов український борщ.

1. Банга/Нігерія

Плоди олійної пальми надають цьому супу з дельти Нігеру як жиру, так і смаку, до складу якого також входять свіжий сом, яловичина та сушені морепродукти. Він настільки популярний, що в магазинах продаються пакетики готової суміші спецій банга. Більшість сумішей містять африканський мускатний горіх, насіння рицини, оріму, джансу та листя белетете.

Спеції наповнюють насичений червоний соус, який є головною родзинкою супу: заправте його ебою або кулькою крохмалю — двома основними нігерійськими стравами, обидва з яких виготовлені з маніоки різними способами.

Суп банга давно став справжнім делікатесом / Фото: NV Food via Gemini

2. Суп фо/В’єтнам

Бульйон для цього супу варять на повільному вогні годинами з корицею, бадьяном та іншими теплими спеціями, щоб створити чудово ароматну основу для цього рисового супу з локшиною. Фо є одним з найвідоміших кулінарних експортних товарів В’єтнаму, але суп є відносно новою стравою, пише Андреа Нгуєн, автор книги Кулінарна книга Фо.

І хоча сучасні ресторани фо пропонують широкий вибір смаків, оригінальним є яловичина. До 1930 року, пояснив Нгуєн, суп подавали зі шматочками сирої яловичини, обережно приготованими в бульйоні. Сьогодні яловичий фо залишається найулюбленішим варіантом у В’єтнамі, з варіантами, що включають оригінальну сиру яловичину, суміш сирої та вареної яловичини, грудинку та сухожилля. Рецепт.

3. Борщ/Україна

Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні, і цей суп улюблений в Україні та по всій Східній Європі. Борщ, який часто подають з великою кількістю сметани, зовсім не звичайний буряковий суп.

У 2022 році ЮНЕСКО проголосила, що борщ в Україні «об’єднує людей різного віку, статі та походження за столом», і внесла страву до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони. А окремі українські кухарі роблять свій внесок, щоб борщ став символом нації.

4. Буябес/Франція

Буябес, рибальське рагу, яке стало кулінарною іконою, поєднує класичні середземноморські смаки в страві, що асоціюється з прибережним містом Марсель. Шафран, оливкова олія, фенхель, часник і помідори поєднуються зі свіжовиловленою рибою. Колись ця риба відображала щоденний улов, але зараз правила стали дещо суворішими.

Згідно з підписантами Хартії буябес 1980 року — колективної спроби місцевих кухарів забезпечити якість французького супу — найавтентичніший рецепт повинен містити щонайменше чотири види морепродуктів, вибраних зі списку, що включає морського чорта та краба.

Французький суп буябес відомий на весь світ / Фото: freepik

5. Кальдо верде/Португалія

Тонко нарізана зелень поєднується з картоплею та цибулею в цьому домашньому супі з виноробного регіону Мінью в Португалії. Зараз цей суп є кулінарною зіркою, від елітних кафе до сільських кухонь, втіленням домашньої затишної їжі. У багатьох варіантах ніжна португальська ковбаса шурісу додає прихований димний, солоний смак, що робить суп ще ситнішим. Насолоджуйтесь разом із келихом знаменитого вина вінью верде з Мінью.

Суп кальдо верде зігріє у найхолоднішу погоду / Фото: freepik

6. Чорба фрік/Алжир, Лівія та Туніс

Тверда пшениця, зібрана зеленою, називається фріке, додає ситності та поживності цьому північноафриканському супу, який особливо люблять під час священного часу Рамадану. Ніжні зерна вбирають томатний бульйон та ароматні спеції, їхній смак поєднується з нутом та тушкованою куркою, яловичиною, бараниною або ягнятиною. Подавайте з часточками лимона та шматком хліба кесра.

Суп чорба здавна користується попитом / Фото: freepik

7. Чапе-де-камороси/Перу

Цей вершковий креветковий суп — фірмова страва Арекіпи, історичного міста, оточеного величними вулканами. Холодні ночі в горах ідеально підходять для цієї ситної страви: ніжні креветки плавають поруч зі шматочками андської картоплі та кукурудзи. Він також має свою гостроту. Додавання ахі амарільо, перцю чилі з приємним фруктовим смаком, додає приємної гостроти, щоб збалансувати насичені та вершкові інгредієнти. Можливо, це пояснює репутацію супу як потужного афродизіаку.

Чапе-де-камороси визнано одним із найкращих супів світу / Фото: depositphotos/АІ

8. Гаспачо/Іспанія

Літо в Андалусії приносить спекотну погоду, ідеальну для охолодження за допомогою миски цього охолодженого овочевого супу. Найкласичніший сьогоднішній варіант включає помідори, огірки, часник та оливкову олію, а також жменю черствих панірувальних сухарів для насиченості. Араби привезли цю страву на Піренейський півострів за століття до того, як іспанці скуштували помідори, інгредієнт Нового Світу. Оригінал являв собою суміш хліба, часнику та оливкової олії, розтерту в ступці та приправлену оцтом.

9. Арахісовий суп/Західна Африка

Як і багато інших кулінарних ласощів, арахісовий суп ігнорує міжнародні кордони: м’ясо, риба або курка, приготовані на повільному вогні в густому арахісовому супі, є справжньою їжею для комфорту в країнах Західної Африки. Варіанти варіюються від гамбійської домоди — національної страви — до нігерійського таке, приготованого з гіркої листової зелені. Незалежно від країни, такі супи та рагу вершкові, насичені та солоні, це ситне поєднання, яке часто отримує вогняний поштовх завдяки додаванню шотландського перцю боннет.

Арахісовий суп став культовою стравою на заході Африки / Фото: freepik

10. Гамбо/Сполучені Штати

Культури та смаки поєднуються в ситному супі, який є зіркою кухні Луїзіани, на який вплинули західноафриканська, корінна кухня чокто та французька кухня. Варіанти з морепродуктами, куркою та ковбасою є одними з найпопулярніших сьогодні, але існує безліч способів приготувати цю південну страву. Мелене, висушене листя сасафрасу, яке називається філе та яке здавна збирають чокто, надає багатьом рецептам гамбо особливої ​​гостроти.

11. Харіра/Марокко

Коли сонце сідає під час місяця Рамадан, багато марокканців переривають свій піст гарячою мискою цього заспокійливого рагу з нуту. Кориця, імбир, куркума та перець надають зігрівальної гостроти пікантному томатному бульйону, який вбирає ніжний нут. Його також широко полюбляють в Алжирі. Хоча вегетаріанські рецепти популярні, найкласичніший варіант тушкується з ніжними шматочками баранини або іншого м’яса. Це страва не лише для мусульман; деякі євреї з Північної Африки також готують харіру, щоб перервати щорічний піст Йом-Кіпур.

Cуп харіра давно популярний в Мароко / Фото: freepik

12. Харчо/Грузія

Кисло-сливовий соус під назвою ткемалі додає яскравого, пікантного смаку цьому традиційному супу, який є однією з найулюбленіших страв Грузії. Він готується з незрілих слив, кисла нотка яких врівноважує насиченість жирної яловичини та мелених волоських горіхів, що зварюються в супі. Ароматний смак, однак, походить від суміші спецій хмелі-сунелі, суміші коріандру, чаберу, пажитника, чорного перцю, календули та інших інгредієнтів.

13. Ланьчжоуський суп з яловичиною та локшиною/Китай

Формування або витягування локшини ла міан вручну для цього традиційного супу — це саме по собі мистецтво. Ремісники використовують дрібно змелене борошно з високим вмістом глютену та лужний порошок, щоб замісити еластичне тісто, потім витягують та складають один шматок тіста, щоб отримати достатню кількість локшини для миски супу. Покладіть їх у миску з яловичого бульйону, щоб отримати суп світового класу, який включає ніжну яловичину, бліді скибочки редиски, олію чилі та свіжу зелень. У деяких магазинах відвідувачі можуть навіть попросити локшину бажаної товщини та форми.

Ланьчжоуський суп давно став культовою стравою / Фото: freepik

14. Мохінга/східна Азія

Суп — це те, що подають на сніданок у більшій частині М’янми, де вуличні торговці та чайні магазини виставляють на продаж парові миски мохінга з величезних чанів. Душею цього локшини є ароматний бульйон, який вариться на повільному вогні з травами та загущується підсмаженим рисовим порошком. Риба надає страві додаткової насиченості, а тонка рисова локшина ідеально підходить для сьорбання. Мохінга настільки улюблена, що вона перетворилася зі страви на сніданок на перекус у будь-який час, і кожен регіон має свій власний варіант класичного супу.

Мохінга дуже популярна перша страва у східній частині Азії / Фото: NV via Gemini

15. Менудо/Мексика

Рубець (відділ шлунку тушки тварин — ред.), який годинами томлять у пікантному, насиченому часниковому бульйоні, вважають найкращими мексиканськими ліками від похмілля. Але менудо — це значно більше, ніж «ранковий порятунок». Його часто готують на весілля й великі родинні події: величезного казана традиційного супу вистачає, щоб нагодувати десятки гостей.

Це справжня їжа для втіхи й заспокоєння. Зерна гоміні отримують приємну свіжу текстуру завдяки гарніру з сирої цибулі, перцю чилі та кінзи. Існує два основні різновиди: menudo rojo, який набуває насиченого червоного кольору від чилі в бульйоні, та menudo blanco по-соноранськи — м’якша за смаком версія.

Супи давно популярні по всьому світу / Фото: freepik

16. Мокека-де-камарао/Бразилія

Пальмова олія та помідори забарвлюють кокосовий бульйон у теплий, помаранчево-червоний колір у цій страві з регіону Баїя в Бразилії, де місцеві жителі їдять гарячі миски навіть у найспекотніші дні. Однак справжньою родзинкою цього супу є солодкі, ніжні креветки, що плавають у бульйоні. Традиційно мокека-де-камарао готують у горщику ручної роботи, виготовленому з чорної глини та соку мангрових дерев, а потім подають до столу в тому ж автентичному посуді.

Бразильський суп з креветками смакує просто бездоганно / Фото: depositphotos/АІ

17. Сото аям/Індонезія

Курячий суп з локшиною, можливо, досягне своєї кулінарної вершини в цій пікантній індонезійській страві. Такі спеції, як свіжа куркума, бадьян, кориця, лемонграс та листя лайма, поєднуються для створення багатошарового аромату та смаку, а жовтки з варенням з некруто зварених яєць додають додаткової насиченості. Кожна частина Індонезії має свій місцевий колорит, і цей суп також улюблений у Сінгапурі, Малайзії та далекому Суринамі в Південній Америці, куди рецепт прибув разом з яванськими іммігрантами.

Їжте зверху зі смаженою цибулею-шалот, свіжими лаймами та вогненною посипкою нарізаного червоного перцю чилі.

Курячий суп став культовою стравою у багатьох країнах світу / Фото: freepik

18. Том Ям Гунг/Таїланд

Солодкий, кислий, гострий та солоний, чудовий бульйон цього супу ідеально підходить для солодких, ніжних креветок. Ароматні інгредієнти включають галангал, лемонграс та листя лайма, а скибочки яскраво-червоного перцю чилі сорту «пташине око» додають додаткової гостроти. Том ям гунг — лише один із багатьох різновидів супу том ям у Таїланді — цей варіант збагачений жирними креветками та є улюбленим у багатьох відвідувачів.

19. Тонкоцу рамен/Японія

Довго тушковані свинячі кістки надають цьому класичному рамену насиченого смаку, бульйон якого каламутний від кісткового мозку та жиру. Це візитна картка префектури Фукуока на південному острові Кюсю, але цей насичений суп зараз подають у раменних по всій країні (і світу). Хоча цей розкішний бульйон є зіркою тонкоцу рамену, миска не обійдеться без шматочків свинячого черевця та клубка локшини, твердої всередині. Їжте паличками для їжі та ложкою з плоским дном, і не забувайте сьорбати — вважається, що це підсилює смак.

20. Традиційний турецький йогуртовий суп/Туреччина

Варений рис або ячмінь додають зернистої солодкості цьому вершковому йогуртовому супу. Вважається, що він захищає від застуди взимку; деякі турецькі лікарні навіть подають йогуртовий суп пацієнтам, які одужують. Крихта сушеної м’яти допомагає збалансувати легкий кислий присмак йогурту. Подавайте з м’яким круглим свіжим лавашем.

Традиційний турецький йогуртовий суп тонізує та наситить / Фото: freepik