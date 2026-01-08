Припинення вогню не принесе миру, а ознаменує новий етап у тіньовій війні, яку ведуть бійці опору на окупованих Росією українських територіях, пише Telegraph і ВВС.

“Агент спостерігав тижнями, уважно відстежуючи рух російських патрулів, “сліпі” зони та нерегулярне прибуття вантажних поїздів. Вислизнувши з тіні, він заклав саморобні бомби на залізничну колію, яка використовувалася для доставки зброї та припасів московським військам на сході України. Бум, бум, бум, – почув він, зникаючи в ніч”.

Це не цитата із шпигунського роману. Так у розмові із британським виданням згадує свою нещодавню місію в окупованому Донецьку цивільний, який працює на український опір.

“Мета була простою: порушити транспортний рух на цьому маршруті. Я зробив усе, щоб лінія просто стала непридатною для використання на достатньо тривалий час, щоб зупинити рух”, – розповів чоловік Telegraph.

Він знає, що його сміливий вчинок не змінить хід війни, але він дав “трохи додаткового часу для наших військ по той бік фронту”. У поєднанні із зусиллями щонайменше багатьох інших агентів, які працюють на “Атеш”, проукраїнську підпільну мережу опору, “це має сенс”, каже 30-річний підпільник.

Його свідчення – це рідкісний погляд на небезпечні диверсійні місії, що здійснювалися чоловіками та жінками в тилу ворога, щоб зірвати воєнні зусилля Володимира Путіна, пише Telegraph.

“Макіївка — моє місто. Я знаю, хто де ходить, де не працюють ліхтарі, де собаки гавкають без причини, і я нічим не виділяюся”, — додає агент. Саме завдяки цьому — його глибокому знанню місцевості — звичайний цивільний став таким цінним активом на окупованій території.

Невидимий ворог

Це “невидимий ворог”, до якого Путін може бути не готовий, якщо Україна буде змушена здати землю – можливо, включаючи решту Донбасу, згідно з умовами мирної угоди, яку просуває президент США Дональд Трамп.

“Атеш” та його агенти, з якими спілкувався Telegraph, стверджували, що припинення вогню не принесе миру, а ознаменує новий етап у тіньовій війні, яку ведуть українські рухи опору.

“Я не солдат і не герой”, – каже підпільник, але “це моя земля… і ми не дозволимо їм стерти ту частину України, яка досі живе всередині людей тут”.

“Атеш” (“вогонь” кримськотатарською) шпигував за пересуваннями російських військових та порушував їхню логістику з моменту формування влітку 2022 року в анексованому Криму. Рух швидко поширився по окупованій українській території та вглиб Росії, проникаючи в лави московських військових, розповідає Telegraph.

Партизанська група, яка співпрацює з українською розвідкою та іншими мережами опору, нібито зростає і у розмірах, і у витонченості методів дій, і далі ставить перед собою дедалі важливіші цілі.

“Атеш” переключив свою увагу зі спостереження та дрібномасштабних диверсій на атаки на російські вежі зв’язку, станції радіоелектронної боротьби, військові вантажні поїзди та нафтосховища.

“Це важливо, тому що в цій війні немає єдиної сфери, ми повинні діяти та перемагати в кожній сфері, важливо зробити все можливе”, – сказав речник “Атеша” британському виданню.

Проведення їхніх операцій стає дедалі складнішим та ризикованішим. Росія значно покращила свої зусилля з боротьби з диверсіями, посиливши свою поліцію та сили безпеки для безжального вистежування підпільників та інших диверсантів, а також створивши жорстоку атмосферу страху.

У 2024 році Росія визнала “Атеш” “терористичною організацією”. Тим, кого підозрюють у роботі на неї, тепер загрожує до 20 років ув’язнення.

“Але ми стаємо більш кваліфікованими, досвідченішими та проводимо складніші диверсії – і нам це вдається”, – каже речник “Атеш”.

Хоча облікові записи групи неможливо перевірити незалежно, результати її діяльності часто знімають на відео та швидко завантажують у телеграм-канал, щоб заохотити більше людей приєднатися.

“Більшість наших агентів самі знаходять нас”, – цитує Telegraph речника групи.

Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця незалежним монітором конфліктів Armed Conflict Location & Event Data, на “Атеш” припадало понад половина зареєстрованих випадків диверсій на окупованих територіях у 2025 році. А ще у 2024 році партизанське угруповання перенесло диверсійну кампанію до Росії.

Чи буде мир після миру?

Оскільки Білий дім тисне на Київ, щоб той поступився територіями в рамках мирної угоди, Росії може бути надано фактичний контроль над окупованою нею територією, що прирече 1,5 мільйона українців на життя під безстроковою окупацією, пояснює Telegraph.

Що це змінить для партизанського руху?

“Припинення вогню лише змінить фокус діяльності у підготовці до наступного етапу війни”, – цитує видання відповідь речника.

“Я хочу, щоб українці на окупованих територіях знали, що це не назавжди, окупація завершиться, але ми повинні боротися… Не піддавайтеся цій пропаганді та цьому режиму. Залишайтеся з Україною”, – додають представники “Атеш”.

Підпис до фото,Чоловік голосує на виборах президента Росії у влаштованій в автобусі пересувній виборчій дільниці в окупованій росіянами Макіївці, березень 2024

Третій підпільний агент, з яким спілкувалося британське видання, заявив, що для Кремля було б “фатальною помилкою” вважати, що окуповані землі України просто належатимуть Росії після підписання договору.

“Опір – це не лише лінія фронту, а й серця людей. Якщо окупація затягнеться, лють просто заглибиться в коріння”, – цитує Telegraph розмову із 23-річним українцем.

Видання також пише, що “Атеш”, хоч і є одним зі стовпів українського збройного опору, далеко не єдиний.

Є інформація про існування інших груп. Зокрема – “Народний опір України” – організація, що може діяти на всьому сході країни, та “Бердянська партизанська армія”, яка може діяти на півдні Запорізької області.

Існують також неозброєні групи громадянського опору, які використовують інші методи для підняття морального духу в окупованих містах, дестабілізації та залякування російської влади.

“Я впевнений, що мережа розширюватиметься. Чим більше вони намагатимуться закрутити гайки, тим сильнішою буде негативна реакція. Ми вже навчилися жити в тіні, ми знаємо їхні слабкі місця”, – каже один з агентів, із якими спілкувалися журналісти Telegraph.

Він працює на “Атеш” вже понад рік у частково окупованій Херсонській області на півдні України та описує кожен день як “випробування на витривалість”. Страх бути спійманим майже паралізує, каже він, але “відчуття бути на правильному боці історії сильніше за будь-який страх”.

Як і інших, з якими говорив Telegraph, його не лякають переговори, що відбуваються у закритих кімнатах за тисячі миль від України.

“Припинення вогню лише дасть нам час краще підготуватися, завербувати тих, хто раніше вагався, і створити справжнє пекло для окупантів на кожній сходовій клітці та на кожному блокпосту”, – каже український партизан.

“Ми станемо невидимою армією. Ми підготуємо ґрунт до того моменту, коли російська армія порушить будь-який договір і знову нападе. Ми не чекаємо миру – ми готуємося до визволення”.