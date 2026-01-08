7 січня на території Миколаївщини виникло дві пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Миколаєві горіли вхідні двері квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Займання на незначній площі встигли загасити мешканці до прибуття підрозділу ДСНС.

У с. Березнегувате Баштанського району виникла пожежа кухні приватного житлового будинку. Вогнеборці загасили її на площі 20 кв. м. У підвозі води сприяла техніка місцевого фермерського господарства.

В обох випадках причини займань наразі встановлюються. Від ДСНС до гасіння залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі.

