Сполучені Штати розпочинають масштабний процес згортання своєї участі у глобальних інституціях. Дональд Трамп підписав документ, який передбачає повне припинення фінансування та вихід США із 66 міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За оцінкою команди Трампа, діяльність значної частини цих установ більше не відповідає національним пріоритетам. Вашингтон звинувачує ці організації у просуванні: “радикальної кліматичної політики”; ідей “глобального управління”; різноманітних “ідеологічних програм”.

На переконання Білого дому, такий порядок денний прямо суперечить державному суверенітету Сполучених Штатів та підриває їхню економічну могутність.

В офіційному повідомленні Білого дому в соціальній мережі X (колишній Twitter) уточнили, що розпорядження стосується структур, які “більше не відповідають інтересам Америки”.

Загальний перелік із 66 організацій розподіляється наступним чином: 31 орган, що входить до складу системи Організації Об’єднаних Націй; 35 міжнародних організацій, що функціонують поза межами системи ООН.

Попри гучну заяву, конкретики щодо того, кого саме торкнеться скорочення, наразі немає. Станом на цей час адміністрація США не оприлюднила повний перелік конкретних організацій, з яких планується вихід, зазначає Kyiv Post.

Також у Білому домі поки що не уточнили технічні деталі процедури: у які саме терміни рішення набуде повної юридичної чинності та які фінансові зобов’язання Вашингтона будуть переглянуті в першу чергу.

США перетворюються на імперію?

США перетворюються на імперію і готуються до великої війни — з Китаєм та КНДР. Про це заявив Такер Карлсон.

Які причини свідчать про рух до світової війни?

Плани Вашингтона щодо Венесуели та Гренландії. Різке зростання оборонного бюджету. Вночі Трамп запропонував збільшити оборонні витрати США у 2027 році до $1,5 трлн замість обговорюваного $1 трлн. Трамп виводить США з міжнародних організацій.

Тепер питання – якщо це дійсно так, як порозуміються імперії? Домовляться про поділ світу чи воюватимуть за це?