6 січня на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі. Дві з них виникли в Первомайському районі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Первомайськ горіла покрівля двоповерхового житлового будинку. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 10 кв. м.

У с. Луканівка Кривоозерської громади зайнялась господарча споруда на території приватного домоволодіння. Площа горіння склала 30 кв. м.

Також горів легковий автомобіль Daewoo Lanos на околиці с. Генівка Мигіївської громади Первомайського району. Причиною займання стала дорожньо-транспортна пригода. Площа пожежі 8 кв. м. В автомобілі вогнеборці виявили тіло загиблого керманича 1987 р. н.

Ще один епізод — пожежа сміття на відкритій території у м. Миколаєві. Її загасив місцевий мешканець до прибуття підрозділу ДСНС на незначній площі.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 20 вогнеборців, 5 спецавтомобілів.

