5 січня та в ніч проти 6 на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі, три з яких виникли в житловому секторі:

у м. Миколаєві горіла господарча будівля на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 20 кв. м, вогнеборці запобігли поширення вогню на поруч розташовану ще одну господарчу споруду;

у с. Троїцьке Новоодеської громади Миколаївського району зайнявся приватний будинок на площі 10 кв. м;

у м. Первомайськ Первомайського району горів дах одноповерхового житлового будинку на двох господарів. По прибуттю рятувальники ланкою газодимозахисної служби провели евакуацію двох мешканців іншої частини будинку, куди розповсюдилось задимлення від горіння. Пожежу ліквідували площею 60 кв. м.

Також горіло сміття в будівлі, яка наразі не експлуатується на площі 10 кв. м.

Загалом від ДСНС на гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів.