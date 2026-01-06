За інформацією видання Politico, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант взяття під контроль Ґренландії до 4 липня 2026 року, коли Америка відзначатиме 250-річчя з дня підписання декларації незалежності.

На відміну від Венесуели, де Вашингтон діяв військовими методами, найбільший на планеті острів у республіканця сподіваються отримати завдяки “кампанії політичного впливу”.

У разі виникнення труднощів Білий дім розробив і альтернативний дедлайн – листопад цього року, коли у США відбуватимуться проміжні вибори до Конгресу. Трамп побоюється втрати більшості в Палаті представників та Сенаті.

Заступник керівника апарату Білого дому з питань політики Стівен Міллер в інтерв’ю CNN чітко дав зрозуміти, що США не відступляться від своїх планів.

-Справжнє питання полягає в іншому: на підставі чого Данія претендує на контроль над Ґренландією? На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На якій підставі Ґренландія є колонією Данії? Сполучені Штати повинні мати Ґренландію, як частину США. Немає жодної потреби навіть думати або говорити про це в тому контексті військової операції. Ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами у військовий спосіб через майбутнє Ґренландії, — заявив він.

Ведучий CNN Джейк ТЕППЕР: Ще одна важлива тема. Прем’єр-міністр Ґренландії, прем’єр-міністр Данії та інші данські посадовці реагують на допис у Twitter вашої дружини Кеті Міллер — колишньої посадовиці Білого дому за першої каденції Трампа, — на якому Ґренландію зображено, вкритою американським прапором. Невдовзі після цього президент Трамп знову повторив тезу про те, що США потребують Ґренландії з міркувань національної безпеки.

Прем’єр-міністр Данії відреагувала на це в інтерв’ю раніше сьогодні, як повідомляє Bloomberg, цитую: «Я вважаю, що американського президента слід сприймати серйозно, коли він каже, що хоче Ґренландію, але я також чітко заявлю: якщо США вирішать військовим шляхом атакувати іншу країну НАТО, тоді все зруйнується, включно з НАТО і, відповідно, з системою безпеки, яка існує з кінця Другої світової війни».

Чи можна виключити, що США коли-небудь спробують захопити Гренландію силою?

Стівен МІЛЛЕР: -Дозвольте мені повернутися на крок назад. Президент чітко заявляє про це вже кілька місяців. Я розумію, що ви подаєте це як термінову новину, але президент уже місяць чітко говорить, що Сполучені Штати мають бути тією державою, до якої входить Ґренландія як частина нашої загальної системи безпеки.

– Але ваша дружина опублікувала цей допис буквально за кілька годин після операції у Венесуелі, саме тому це знову стало актуальним.

– Ні, ні, і я готовий говорити з вами про це хоч годину — я вважаю, що це дуже важлива розмова. Я просто хочу, Джейку, ще раз чітко зафіксувати: це була офіційна позиція уряду США з самого початку цієї адміністрації і, відверто кажучи, ще з попередньої адміністрації Трампа — що Ґренландія має бути частиною Сполучених Штатів.

Президент був у цьому дуже чітким. Це є офіційною позицією уряду США.

Добре, але чи можете ви сказати, що військові дії проти Ґренландії повністю виключені?

-Що ви маєте на увазі — під військовими діями проти Ґренландії? У Ґренландії населення 30 тисяч людей, Джейку.

Справжнє питання полягає в іншому: на підставі чого Данія претендує на контроль над Ґренландією? На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На якій підставі Ґренландія є колонією Данії?

Сполучені Штати є ключовою силою НАТО. Для того щоб США могли гарантувати безпеку в Арктичному регіоні, захищати й обороняти НАТО та його інтереси, очевидно, що Ґренландія має бути частиною Сполучених Штатів. І це саме та розмова, яку ми будемо вести як країна, це процес, який ми проходитимемо як спільнота націй.

-Отже, ви не можете зняти з порядку денного можливість того, що США застосують військову силу для захоплення Ґренландії? Ви не можете цього виключити?

– Джейк, я розумію, що Ви дуже намагаєтеся — і це ваша робота, я її поважаю — отримати точний, яскравий заголовок, який привертає увагу.

– Ми намагаємося отримати відповідь.

-Це означає, що Міллер відмовляється виключати такий сценарій…Сполучені Штати повинні мати Ґренландію, як частину Сполучених Штатів. Немає жодної потреби навіть думати або говорити про це в тому контексті військової операції, про який ви запитуєте.

Ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами у військовий спосіб через майбутнє Ґренландії.