Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі.

-Радий оголосити, що Тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!

Я звернувся до міністра енергетики Кріса Райта з проханням негайно виконати цей план. Нафта буде доставлена ​​суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах. Дякую за вашу увагу до цього питання! – написав Трамп.

Йдеться про нафту, яка вже є, і яку Венесуела не могла продати через санкції.