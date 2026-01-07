Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка невдовзі відвідає Україну.

Про це він домовився в телефонній розмові з українським колегою Андрієм Сибігою, передає «Чеське Радіо».

Темою розмови була і майбутня співпраця, навело Міністерство закордонних справ Чехії слова Мацінки.

«Ми з’ясували справу стосовно заяв українського посла і спікера Окамури, яку я нині вважаю за закриту. Взаємна комунікація буде надалі відбуватися через стандартні дипломатичні канали, а в разі потреби й особистими контактами», — заявив чеський міністр.

Раніше він різко скритикував заяву посла України в Чехії Василя Зварича, який, у свою чергу, назвав негідними й неприйнятними заяви голови партії ANO і спікера Палати депутатів Томіо Окамури на адресу України, українців і українського керівництва.

Мацінка також запросив посла на розмову, в перебігу якої говорив і про неуточнені «настрої частини чеського суспільства».

У розмові з Сибігою він теж згадував про це і в своїй заяві після розмови уточнив конкретніше.

«Ми говорили також про настрої частини чеського суспільства стосовно українців у Чехії. Ми погодилися, що нашим спільним завданням буде працювати над тим, щоб вони були позитивніші. Цю дискусію ми будемо продовжувати під час мого візиту до Києва», — заявив Мацінка.

Так само й Андрій Сибіга у своєму повідомленні про розмову, яку він назвав «дуже змістовною і конструктивною», заявив: «Ми погодилися перегорнути сторінку з нещодавніми обмінами заявами і посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ, що ґрунтувався б на взаємній повазі і стратегічному партнерстві. Україна і Чехія — справжні друзі і союзники».

Привітавши Мацінку з призначенням на посаду, Сибіга подякував йому за «непохитну підтримку Чехії — політичну, економічну, військову й гуманітарну». Всю цю підтримку надав Україні попередній уряд Чехії.

Він також поінформував чеського колегу про значну зацікавленість України в подальшій оборонній співпраці з Чехією, а також у залученні Чехії до відбудови України. «Наша співпраця має бути взаємовигідною», — додав український міністр.

Співрозмовники говорили і про двосторонні відносини, і про нещодавні мирні зусилля і, за словами Сибіги, погодилися, що немає іншої альтернативи, крім примусити Росію зупинити її агресію якнайшвидше.

«Я запросив Петра Мацінку до України, і він підтвердив свій візит у найближчому майбутньому. Радо чекаю на можливість прийняти мого чеського колегу в Києві», — додав Андрій Сибіга.

Партія „Motoristé sobě“, головою якої є новий чеський міністр закордонних справ, у своїй передвиборчій програмі критикувала попередній уряд прем’єра Петра Фіали за те, що, як мовилося в документі, його «домінантною і, власне, єдиною темою стала Україна». Але коли Мацінку вже як кандидата на посаду голови МЗС запитали про ставлення нового уряду до України, він сказав, що воно «не буде аж так відрізнятися» від ставлення дотеперішнього уряду.

Також у передвиборчій програмі партія „Motoristé sobě“ виключила будь-який політичний діалог і комерційні обміни між Чехією і Росією, доки остання веде війну проти України.

Іще одна партія нинішньої урядової коаліції, SPD, і її голова Томіо Окамура дуже різко виступають проти будь-якої підтримки України, перш за все військової й фінансової. А в третій коаліційній силі, партії ANO, яку очолює прем’єр-міністр Андрей Бабіш, принаймні частина виступає за підтримку України.

Як повідомляло Інше ТВ, з Окамурою було пов’язано кілька інцидентів: