Вчитель і голова чеського села Семневіце Антонін Коларж написав відкритий лист послові України в Чехії з вибаченнями через новорічну промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якому той назвав оточення президента Володимира Зеленського «хунтою».

Про це пише Novinky.

Спершу Антонін Коларж хотів написав цей лист приватно послові України в Чехії Василю Зваричу. Але вже під час написання, розповів Коларж, зрозумів, що «голос окремої людини в сучасному публічному просторі дуже легко загубиться».

Зробити лист відкритим йому також порадили друзі та люди з оточення. Коларж оприлюднив свій лист 2 січня, а станом на 5 січня його підписали вже більше 40 тисяч людей.

«Я відчув необхідність чітко заявити, що висловлювання, які виправдовують порушення прав людини й ставлять під сумнів солідарність із країною, що зазнала нападу, не є моїм голосом — ні за змістом, ні за цінностями», — розповів вчитель у коментарі Novinky, пише Громадське.

У відкритому листі до посла України він написав, що «хоча Томіо Окамура представляє лише меншину суспільства, завдяки своїй публічній посаді його голос чути набагато більше, ніж це відповідає реальним поглядам більшості населення».

«Навпаки — у Чеській Республіці живе багато людей, які відчувають глибоку повагу, солідарність і вдячність до України та її громадян, і я є одним із них», — наголосив Антонін Коларж у листі.

Він додав, що в Чехії не забувають і про воєнні злочини, які російські окупанти скоїли в України, пригадавши, зокрема, масові вбивства в Бучі, Ірпені та Ізюмі, обстріли Маріуполя, ракетний удар рф по цивільних на вокзалі в Краматорську та вбивство полонених в Оленівці.

«Ці факти не є інтерпретацією чи пропагандою. Це задокументовані факти, підтверджені міжнародними слідчими, журналістами й свідченнями жертв. Ми не забули», — наголосив Коларж.

Нагадаємо: “Українські злодії навколо хунти Зеленського будують туалети із золота… Нехай такої країни не буде в ЄС”, – скандальна заява чеського спікера і реакція на неї